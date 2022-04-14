https://uz.sputniknews.ru/20220414/kakie-problemy-v-sfere-obschepita-vyyavil-minyust-23974001.html

Какие проблемы в сфере общепита выявил Минюст

Какие проблемы в сфере общепита выявил Минюст

Министерство юстиции Узбекистана изучило ситуацию в сфере общественного питания в республике и разработал предложения по решению существующих сложностей.

2022-04-14T14:11+0500

2022-04-14T14:11+0500

2022-04-14T14:11+0500

общество

министерство юстиции узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана изучило правовую ситуацию в сфере общественного питания в республике и выявило шесть основных проблемных зон, сообщила пресс-служба ведомства.В ходе исследования представители министерства опросили более 2 тысяч представителей предприятий общепита, проанализировали соответствующие нормативно-правовые акты и статистику.Как отмечают в пресс-службе, одной из основных проблем является устаревшее законодательство и санитарно-эпидемиологические нормы. К примеру, по СанПину пищу нельзя готовить на угле, дровах или твердом топливе. Но выполнить зимой, когда подача газа ограничена, выполнить это требование невозможно. По данным министерства, подобных требований около двадцати.Второй сложностью является большое налоговое бремя и администрирование.Из-за этого почти треть предпринимателей попросту не понимают налоговое законодательство, что в свою очередь может привести к высокому уровню теневой экономики.Еще одной серьезной сложностью является большое количество всевозможных проверок. Как отмечают специалисты Минюста, предприятия общественного питания регулярно проверяют 10 государственных органов. По словам респондентов, ежемесячно в их предприятиях проходит в среднем три проверки. Чаще всего предпринимателей беспокоят налоговые ведомства, а также органы санитарного и пожарного надзора и правоохранители. Большое количество проверок и сложное законодательство могут привести к коррупции. Испытывают предприниматели и сложности с подключением к инженерно-коммуникационным сетям, страдают от перебоев в поставках газа, электричества и воды.Последней ключевой проблемной зоной является неформальный наем поваров, официантов и других работников. По данным Госкомстата, в сфере общепита трудится более 300 тыс. человек, и более 200 тыс. из них не оформлены официально. Это выгодно для работодателя, но при неофициальном трудоустройстве права сотрудников не защищены, а государство не получает налоги и сборы, отметили в министерстве.По итогам мониторинга, специалисты Минюста подготовили предложения по решению этих проблем и направили их в соответствующие органы.Напомним, власти республики предпринимают меры по поддержке предпринимателей. К примеру, с 1 апреля ставка социального налога для предпринимателей в сфере общественного питания снизилась до 1%. Кроме того, для субъектов предпринимательства, зарегистрированных в туристских зонах районов и городов, налог с оборота установлен в размере 1%.Читайте также: В Ташкенте прошел форум по отельному бизнесу

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министерство юстиции узбекистана