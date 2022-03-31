https://uz.sputniknews.ru/20220331/lavrov-zayavil-o-planax-ig-po-destabilizatsii-tsentralnoy-azii-23670868.html
Лавров заявил о планах ИГ* по дестабилизации Центральной Азии
Лавров заявил о планах ИГ* по дестабилизации Центральной Азии
Министр иностранных дел назвал несколько тревожных "звоночков".
2022-03-31T08:58+0500
2022-03-31T08:58+0500
2022-03-31T09:03+0500
политика
сергей лавров
центральная азия
министры иностранных дел
иг
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах "Исламского государства"* (ИГ) перенести нестабильность в Центральную Азию.Это беспокоит Москву, подчеркнул министр. Он также назвал тревожным сигналом наращивание отрядов рядом группировок в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ.Глава МИД отметил, что, несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане, ситуация с безопасностью там еще нестабильна. Серьезным фактором напряженности остается деятельность международных террористов, таких как ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, "Джамаат Ансарулла"*, Исламское движение Узбекистана*, Восточного Туркестана*."Дополнительное напряжение создается в результате деятельности панджшерских партизан из "Фронта национального сопротивления", — добавил Лавров. Об опасности "перелива" терроризма в Центральную Азию российский министр говорил еще в ноябре. Глава МИД отмечал, что для России ситуация в регионе имеет принципиальное значение.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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сергей лавров, центральная азия, министры иностранных дел, иг
Лавров заявил о планах ИГ* по дестабилизации Центральной Азии
08:58 31.03.2022 (обновлено: 09:03 31.03.2022)
Министр иностранных дел назвал несколько тревожных "звоночков".
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах "Исламского государства"* (ИГ) перенести нестабильность в Центральную Азию.
Это беспокоит Москву, подчеркнул министр.
"Особое беспокойство вызывают планы ИГИЛ* и их сторонников по дестабилизации центральноазиатских государств и экспорту нестабильности в Россию", — сказал Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.
Он также назвал тревожным сигналом наращивание отрядов рядом группировок в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ.
Глава МИД отметил, что, несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане, ситуация с безопасностью там еще нестабильна.
Серьезным фактором напряженности остается деятельность международных террористов, таких как ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, "Джамаат Ансарулла"*, Исламское движение Узбекистана*, Восточного Туркестана*.
"Дополнительное напряжение создается в результате деятельности панджшерских партизан из "Фронта национального сопротивления", — добавил Лавров.
Об опасности "перелива" терроризма в Центральную Азию российский министр говорил еще в ноябре.
Глава МИД отмечал
, что для России ситуация в регионе имеет принципиальное значение.
"Для нас самое главное — это их стабильность, потому что с центральноазиатскими союзниками у нас нет никакой границы, практически со всеми безвизовый режим", — говорил министр.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран