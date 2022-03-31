https://uz.sputniknews.ru/20220331/lavrov-zayavil-o-planax-ig-po-destabilizatsii-tsentralnoy-azii-23670868.html

Лавров заявил о планах ИГ* по дестабилизации Центральной Азии

Лавров заявил о планах ИГ* по дестабилизации Центральной Азии

Министр иностранных дел назвал несколько тревожных "звоночков".

2022-03-31T08:58+0500

2022-03-31T08:58+0500

2022-03-31T09:03+0500

политика

сергей лавров

центральная азия

министры иностранных дел

иг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23245925_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15ff771be8d5a0dd51d6bb026bdbb257.jpg

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах "Исламского государства"* (ИГ) перенести нестабильность в Центральную Азию.Это беспокоит Москву, подчеркнул министр. Он также назвал тревожным сигналом наращивание отрядов рядом группировок в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ.Глава МИД отметил, что, несмотря на прекращение боевых действий в Афганистане, ситуация с безопасностью там еще нестабильна. Серьезным фактором напряженности остается деятельность международных террористов, таких как ИГИЛ*, "Аль-Каида"*, "Джамаат Ансарулла"*, Исламское движение Узбекистана*, Восточного Туркестана*."Дополнительное напряжение создается в результате деятельности панджшерских партизан из "Фронта национального сопротивления", — добавил Лавров. Об опасности "перелива" терроризма в Центральную Азию российский министр говорил еще в ноябре. Глава МИД отмечал, что для России ситуация в регионе имеет принципиальное значение.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавил его Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, центральная азия, министры иностранных дел, иг