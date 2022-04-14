https://uz.sputniknews.ru/20220414/tseli-i-sredstva-kak-rossiya-peremalyvaet-jeleznyy-potok-nato-na-ukraine-23987390.html

Цели и средства: как Россия перемалывает "железный поток" НАТО на Украине

Цели и средства: как Россия перемалывает "железный поток" НАТО на Украине

Новые партии американского оружия спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины не остановят.

2022-04-14T21:34+0500

2022-04-14T21:34+0500

2022-04-14T21:34+0500

колумнисты

нато

украина

оружие

спецоперация

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Россия считает законными военными целями партии западного вооружения на территории Украины, а также средства транспортировки США и НАТО. Поставки методично перемалываются на транспортных артериях и узлах, на складах и в арсеналах, в районах развертывания. Замглавы российского МИД Сергей Рябков 13 апреля еще раз напомнил "партнерам", что Россия рассматривает транспортные средства США и НАТО с оружием для киевского режима законными военными целями на территории Украины. Будут жестко пресекаться все попытки замедлить проведение спецоперации или нанести ущерб российским войскам, формированиям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Весомость предупреждения МИД подтверждает ежедневная статистика Минобороны РФ.Оперативно-тактическая авиация ВКС России за сутки поразила 48 военных объектов Украины. Минувшей ночью высокоточным ракетным оружием уничтожены 12 важных целей, включая два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ – в Донецкой и Одесской областях. Также "демилитаризованы" украинские истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8, беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2" и зенитный ракетный комплекс С-300.Полагаю, пять последних позиций возникли из пакета военной помощи стран Восточной Европы, недавно. Такие заметные цели на территории Украины долго не живут.Ударами высокоточных ракет 12 апреля уничтожены два склада боеприпасов в Киевской и Хмельницкой областях. Россия наносит удары по арсеналам ВСУ, уничтожая и поставляемую Западом технику.Москва видит, что США и НАТО безрассудно накачивают Украину оружием, и настраивают киевский режим на "бесконечную" войну с Россией. Ранее представитель Пентагона сообщил, что США и союзники ежедневно поставляют оружие на Украину восемью-десятью рейсами, которые трансформируются в постоянный поток автоколонн.Привычный, и заведомо проигрышный для Запада "диалог" с позиции силы. Мобилизационные резервы украинских войск и поставки иностранного вооружения "перемалываются" в пути, на базах и в точках развертывания прифронтовой зоны. Уцелевший "железный поток" натовской техники методично превращается в груду неподвижного металлолома уничтожением украинских баз хранения ГСМ.Эскалация прокси-войныПравительство США расширило список вооружений, которые поставляет Украине в последнем пакете военной помощи на сумму 800 млн долларов.ВСУ получат 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тысяч артиллерийских снарядов, 300 одноразовых ударных дронов Switchblade, 200 бронетранспортеров M113, сто бронированных внедорожников Humvee, 11 вертолетов Ми-17 (которые ранее предназначались для отправки в Афганистан), а также 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin, 12 РЛС контрбатарейной борьбы и воздушного наблюдения (операторов подготовят американские инструкторы), беспилотные катера для защиты побережья, более 2000 оптических устройств и лазерных дальномеров, 30 тысяч бронежилетов и шлемов, пластичную взрывчатку С4 и противопехотные мины M18A1 "Клеймор" (направленного действия). Вашингтон обещает также разведывательные беспилотники RQ-20 Puma, ракеты с лазерным наведением, и делает все возможное, чтобы как можно больше украинцев погибли за интересы США в Европе.Американцы рассматривают поставки модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 MLRS (дальностью до 150 км), которые позволят киевскому режиму атаковать аэродромы на российской территории РФ, об этом сообщила 12 апреля заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.Британия передает Украине противокорабельных ракеты Harpoon, Норвегия – зенитные ракетные комплексы малой дальности NASAMS. Под давлением американцев Словакия ведет переговоры о передаче киевскому режиму истребителей МиГ-29 (советское наследие), самоходных гаубиц Zuzana, и уже отправила на Украину батарею ЗРК С-300.Из Польши уже отправлены танки Т-72 и БМП-1. Обсуждается возможность поставок на Украину противокорабельных ракет из запасов ВМС Канады. Германия решилась передать ВСУ 50 старых танков Leopard-1, и украинские нацисты видят в этом реванш за поражение вермахта во Второй мировой.Украинский президент Владимир Зеленский постоянно напоминает американскому патрону Джо Байдену, что Украине необходимо больше тяжелых вооружений, в том числе боевые самолеты. И США "не против" передачи Украине словацких МиГ-29. Пентагон провел встречу с представителями восьми крупнейших оборонных компаний США для обсуждения возможностей промышленности по ленд-лизу для Украины на случай, если боевые действия затянутся на годы.Вместе с тем, отдельные страны Североатлантического альянса прекращают поставки вооружения киевскому режиму, потому что самим не хватает. В частности, о завершении военной помощи Украине 14 апреля заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос.Возможно, "железный поток" иссякнет сам собой, и российским войскам не придется разрушать логистику натовских поставок бомбардировкой железнодорожных узлов и мостов на Западной Украине. Заметим, к прокси-войне с Россией транспортная инфраструктура Восточной Европы не готова, и чрезвычайно уязвима.При необходимости, основной оружейный "хаб" НАТО на польском аэродроме Жешув может быть уничтожен одним ракетным ударом (американские зенитные комплексы ПВО "Пэтриот" против гиперзвукового оружия бессильны).Оперативная обстановка на ТВДВ Пентагоне считают, что ВКС России только за последние 24 часа совершили 150 самолетовылетов для нанесения ударов по Украине. Всего, в среднем, наносится до 30 ударов в день, тогда в первые дни показатель составлял около 50 ударов. Всего выпущено свыше 1500 ракет с начала операции. Перечень объектов для поражения конечен, удары в основном адресованы подкреплениям ВСУ.По мнению западных аналитиков, украинский Генштаб загнал мариупольскую группировку ВСУ и НГУ в котел, и этим показал неспособность к проведению масштабных операций, отсутствие стратегического мышления. Много вопросов вызывают половинчатые решения главнокомандующего Валерия Залужного в ходе оборонительной операции. Итогом стало "выключение" и уничтожение Мариупольского укрепленного района, вместе с гарнизоном. Части ВСУ и НГУ в начале апреля оказались всего лишь "пропагандистским материалом", новыми "киборгами".Телеканал FoxNews утверждает, что политическое руководство Украины не приняло предложение Пентагона отвести украинские войска из Донбасса на линию Полтавы – Днепропетровска – Запорожья. Американские военные советники предполагают, что в ближайшей перспективе наиболее многочисленная и подготовленная группировка ВСУ на "восточном фронте" будет окружена и уничтожена, после чего российские войска направятся в центральные регионы Украины. Поставками киевскому режиму вооружения и разведывательной информации США и НАТО стремятся компенсировать неудачи и потери ВСУ, максимально продлить боевые действия на Украине.Российский президент Владимир Путин 12 апреля подчеркнул: в ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы РФ будут действовать "ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом". Новые партии американского оружия и "постоянные наземные конвои" процесс демилитаризации и денацификации Украины не остановят, лишь увеличат количество жертв в рядах ВСУ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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нато, украина, оружие, спецоперация