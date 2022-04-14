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Узбекистан бьет рекорды по животноводству

Узбекистан бьет рекорды по животноводству

По данным Госкомстата в 2021 году Самаркандская область стала двукратным чемпионом по производству животноводческой продукции.

2022-04-14T09:19+0500

2022-04-14T09:19+0500

2022-04-14T09:19+0500

экономика

узбекистан

животноводство

госкомстат

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. В прошлом году в Узбекистане произвели 2 640,4 тыс. тонн мяса в живом весе, 11 286,9 тыс. тонн молока, 8 053,1 млн штук яиц и 22,8 тыс. тонн кокона шелкопряда. Об этом сообщает Государственный комитет Узбекистана по статистике.В комитете провели анализ, в ходе которого были определены регионы с наибольшим удельным весом в производстве продукции животноводства.Так, 11,8% от всего производимого мяса приходится на долю Кашкадарьинской области (310,8 тыс. тонн), 11,8% молочной продукции (1 337,1 тыс. тонн) и 13,0% коконов шелкопрядов (3,0 тыс. тонн) - на Самаркандскую область. На Ташкентскую область приходится 18,0% от всех производимых яиц в стране (1 450,6 млн штук).Известно, что в 2019 и 2020 годах в республике ежегодно производили около 2,5–2,8 тыс. тонн мяса в живом весе.Согласно данным, один житель Узбекистана в среднем употребил за год 45,5 кг мяса и мясопродуктов, 7,2 кг мяса птицы, 322 литра молока и 227 яиц.Также по данным государственной статистики, из-за рубежа в замороженном виде завозится не более 1% от всего потребляемого в стране мяса и мясопродуктов.Лидерство среди стран-импортеров удерживает Беларусь. Она поставляет 18,7 тыс. тонн мяса в год, что составляет более двух третьих от общего объема поставок.Напомним: в феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по дальнейшему развитию животноводства и укреплению кормовой базы. В нем определен целый комплекс мер поддержки отрасли. По словам главы государства, на мясо, молоко и яйца уходит 30% потребительских расходов узбекистанцев.Читайте также:

самаркандская область

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узбекистан, животноводство, госкомстат, самаркандская область