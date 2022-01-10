https://uz.sputniknews.ru/20220110/v-uzbekistan-stali-bolshe-vezti-myasnyx-produktov--dannye-statistiki-22122010.html
В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики
В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики
Лидерство среди импортеров удерживает Беларусь — оттуда было поставлено 18,7 тысячи тонн или более двух третей от общего количества ввозимого мяса.
2022-01-10T11:56+0500
2022-01-10T11:56+0500
2022-01-10T12:04+0500
экономика
узбекистан
мясо
импорт
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. За 10 месяцев прошлого года Узбекистан импортировал 27,6 тысячи тонн мяса. Такими сведениями поделились в Государственном комитете по статистике.Специалисты фиксируют рост соответствующих показателей в сравнении с данными 2020 года на 8,4 тысячи тонн или на 43%. Больший объем зарубежных мясных поставок следует из стран СНГ, а также Украины.Лидерство среди импортеров удерживает Беларусь — оттуда было поставлено 18,7 тысячи тонн или более двух третей от общего количества ввозимого мяса. На втором месте — Казахстан с 4,2 тысячи тонн, а третью позицию заняла Украина с 2,6 тысячи тонн.Напомним, в ноябре в Госкомстате назвали основных экспортеров мяса в Узбекистан:На первом месте Беларусь, на втором – Казахстан, на третьем – Украина, на четвертом – Россия и на пятом – Молдова.До конца 2021 года ввоз и продажа мяса были освобождены от уплаты НДС.
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узбекистан, мясо, импорт
В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики
11:56 10.01.2022 (обновлено: 12:04 10.01.2022)
Лидерство среди импортеров удерживает Беларусь — оттуда было поставлено 18,7 тысячи тонн или более двух третей от общего количества ввозимого мяса.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik.
За 10 месяцев прошлого года Узбекистан импортировал 27,6 тысячи тонн мяса. Такими сведениями поделились
в Государственном комитете по статистике.
Специалисты фиксируют рост соответствующих показателей в сравнении с данными 2020 года на 8,4 тысячи тонн или на 43%. Больший объем зарубежных мясных поставок следует из стран СНГ, а также Украины.
Лидерство среди импортеров удерживает Беларусь — оттуда было поставлено 18,7 тысячи тонн или более двух третей от общего количества ввозимого мяса. На втором месте — Казахстан с 4,2 тысячи тонн, а третью позицию заняла Украина с 2,6 тысячи тонн.
Напомним, в ноябре в Госкомстате назвали
основных экспортеров мяса в Узбекистан:
На первом месте Беларусь, на втором – Казахстан, на третьем – Украина, на четвертом – Россия и на пятом – Молдова.
До конца 2021 года ввоз и продажа мяса были освобождены
от уплаты НДС.