https://uz.sputniknews.ru/20220110/v-uzbekistan-stali-bolshe-vezti-myasnyx-produktov--dannye-statistiki-22122010.html

В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики

В Узбекистан стали больше везти мясных продуктов — данные статистики

Лидерство среди импортеров удерживает Беларусь — оттуда было поставлено 18,7 тысячи тонн или более двух третей от общего количества ввозимого мяса.

2022-01-10T11:56+0500

2022-01-10T11:56+0500

2022-01-10T12:04+0500

экономика

узбекистан

мясо

импорт

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. За 10 месяцев прошлого года Узбекистан импортировал 27,6 тысячи тонн мяса. Такими сведениями поделились в Государственном комитете по статистике.Специалисты фиксируют рост соответствующих показателей в сравнении с данными 2020 года на 8,4 тысячи тонн или на 43%. Больший объем зарубежных мясных поставок следует из стран СНГ, а также Украины.Лидерство среди импортеров удерживает Беларусь — оттуда было поставлено 18,7 тысячи тонн или более двух третей от общего количества ввозимого мяса. На втором месте — Казахстан с 4,2 тысячи тонн, а третью позицию заняла Украина с 2,6 тысячи тонн.Напомним, в ноябре в Госкомстате назвали основных экспортеров мяса в Узбекистан:На первом месте Беларусь, на втором – Казахстан, на третьем – Украина, на четвертом – Россия и на пятом – Молдова.До конца 2021 года ввоз и продажа мяса были освобождены от уплаты НДС.

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узбекистан, мясо, импорт