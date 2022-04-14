https://uz.sputniknews.ru/20220414/uzbekistanskie-studenty-sygrali-v-futbol-v-moskve--foto-23972716.html
Узбекистанские студенты сыграли в футбол в Москве — фото
Узбекистанские студенты сыграли в футбол в Москве — фото
На мероприятие у студентов была возможность познакомиться друг с другом.
2022-04-14T13:32+0500
2022-04-14T13:32+0500
2022-04-14T14:11+0500
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Граждане Узбекистана, обучающиеся в московских вузах, провели дружеский футбольный турнир в российской столице, передает информационное агентство "Дунё".Товарищеские футбольные матчи организовало посольство Узбекистана во вторник. Турнир прошел по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией."При содействии руководства Московского государственного института международных отношений (МГИМО) мероприятие состоялось в спортивном центре вуза. Наряду с командами Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", МГИМО, Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского и диппредставительства в матчах приняли участие студенты Ташкентского филиала МГИМО, которые в настоящее время проходят стажировку в Москве", — говорится в сообщении.На мероприятии у студентов была возможность познакомиться друг с другом, обменяться контактами и в дружественной атмосфере сыграть все запланированные матчи, отмечает издание.По итогам турнира, сильнейшими студентами по игре в футбол стали узбекистанцы из Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского.Генеральный консул Узбекистана Валижон Ниязходжаев от имени посла вручил команде-победителю кубок, а всем остальным участникам благодарности за их активный вклад в турнир, сообщили в агентстве.Читайте также:Стало известно о планах Кыргызстана на День Победы
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Узбекистанские студенты сыграли в футбол в Москве — фото
13:32 14.04.2022 (обновлено: 14:11 14.04.2022)
На мероприятии у студентов была возможность познакомиться друг с другом, обменяться контактами и в дружественной атмосфере сыграть все запланированные матчи, отмечает издание.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Граждане Узбекистана, обучающиеся в московских вузах, провели дружеский футбольный турнир в российской столице, передает информационное агентство "Дунё"
.
Товарищеские футбольные матчи организовало посольство Узбекистана во вторник.
Турнир прошел по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Узбекистаном и Россией.
"При содействии руководства Московского государственного института международных отношений (МГИМО) мероприятие состоялось в спортивном центре вуза. Наряду с командами Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", МГИМО, Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского и диппредставительства в матчах приняли участие студенты Ташкентского филиала МГИМО, которые в настоящее время проходят стажировку в Москве", — говорится в сообщении.
На мероприятии у студентов была возможность познакомиться друг с другом, обменяться контактами и в дружественной атмосфере сыграть все запланированные матчи, отмечает издание.
По итогам турнира, сильнейшими студентами по игре в футбол стали узбекистанцы из Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского.
Генеральный консул Узбекистана Валижон Ниязходжаев от имени посла вручил команде-победителю кубок, а всем остальным участникам благодарности за их активный вклад в турнир, сообщили в агентстве.