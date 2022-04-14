Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220414/v-polet-s-pitomtsem-23966810.html
В полет– с питомцем
В полет– с питомцем
Авиакомпания "Uzbekistan Airways" напомнила, что нужно, чтобы взять на борт самолета домашнее животное.
2022-04-14T08:21+0500
2022-04-14T08:21+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1436/55/14365562_0:84:3074:1813_1920x0_80_0_0_9ecd7f24b431b9da5432885dfabb4fd2.jpg
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Приближается сезон отпусков. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" напомнила хозяевам кошек и собак: в полет можно отправиться вместе с питомцем.Для того, чтобы взять любимца с собой на борт самолета, необходимо указать это во время оформления билета, пояснила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.Более крупным животным придется лететь в багажном отсеке. Чтобы уточнить список необходимых документов и условий, владельцам питомца нужно обратиться к ветеринару или в представительство авиакомпании, подчеркнули в пресс-службе.Читайте также: В Узбекистане видят потенциал роста турпотока из городов Поволжья и Сибири
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1436/55/14365562_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_a90f00ef834d49976818e211959bbb06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
авиакомпания uzbekistan airways, самолет

В полет– с питомцем

08:21 14.04.2022
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкСобака породы мопс на одной из улиц в Москве
Собака породы мопс на одной из улиц в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Evgeny Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Авиакомпания "Uzbekistan Airways" напомнила, что нужно, чтобы взять на борт самолета домашнее животное.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Приближается сезон отпусков. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" напомнила хозяевам кошек и собак: в полет можно отправиться вместе с питомцем.
Для того, чтобы взять любимца с собой на борт самолета, необходимо указать это во время оформления билета, пояснила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.

"Домашние питомцы могут комфортно путешествовать с вами как сверхнормативный багаж за дополнительную плату, взимаемую в аэропорту. В салоне воздушного судна можно провозить мелких животных, вес которых вместе с контейнером не больше 8 кг", - говорится в сообщении.

Более крупным животным придется лететь в багажном отсеке. Чтобы уточнить список необходимых документов и условий, владельцам питомца нужно обратиться к ветеринару или в представительство авиакомпании, подчеркнули в пресс-службе.
Читайте также: В Узбекистане видят потенциал роста турпотока из городов Поволжья и Сибири
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0