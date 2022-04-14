https://uz.sputniknews.ru/20220414/v-polet-s-pitomtsem-23966810.html
В полет– с питомцем
В полет– с питомцем
Авиакомпания "Uzbekistan Airways" напомнила, что нужно, чтобы взять на борт самолета домашнее животное.
2022-04-14T08:21+0500
2022-04-14T08:21+0500
2022-04-14T08:21+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
самолет
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Приближается сезон отпусков. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" напомнила хозяевам кошек и собак: в полет можно отправиться вместе с питомцем.Для того, чтобы взять любимца с собой на борт самолета, необходимо указать это во время оформления билета, пояснила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале.Более крупным животным придется лететь в багажном отсеке. Чтобы уточнить список необходимых документов и условий, владельцам питомца нужно обратиться к ветеринару или в представительство авиакомпании, подчеркнули в пресс-службе.Читайте также: В Узбекистане видят потенциал роста турпотока из городов Поволжья и Сибири
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авиакомпания uzbekistan airways, самолет
В полет– с питомцем
Авиакомпания "Uzbekistan Airways" напомнила, что нужно, чтобы взять на борт самолета домашнее животное.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Приближается сезон отпусков. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" напомнила хозяевам кошек и собак: в полет можно отправиться вместе с питомцем.
Для того, чтобы взять любимца с собой на борт самолета, необходимо указать это во время оформления билета, пояснила пресс-служба авиакомпании в своем Telegram-канале
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"Домашние питомцы могут комфортно путешествовать с вами как сверхнормативный багаж за дополнительную плату, взимаемую в аэропорту. В салоне воздушного судна можно провозить мелких животных, вес которых вместе с контейнером не больше 8 кг", - говорится в сообщении.
Более крупным животным придется лететь в багажном отсеке. Чтобы уточнить список необходимых документов и условий, владельцам питомца нужно обратиться к ветеринару или в представительство авиакомпании, подчеркнули в пресс-службе.