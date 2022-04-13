https://uz.sputniknews.ru/20220413/v-uzbekistane-vidyat-potentsial-rosta-turpotoka-iz-gorodov-povoljya-i-sibiri-23940478.html
В Узбекистане видят потенциал роста турпотока из городов Поволжья и Сибири
В Узбекистане видят потенциал роста турпотока из городов Поволжья и Сибири
Ранее в Минтуризма сообщили, что почти четверть всех иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане, — россияне.
2022-04-13T08:21+0500
2022-04-13T08:21+0500
2022-04-13T08:24+0500
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Эксперты увидели высокий туристический спрос на Узбекистан из российских городов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В Министерстве туризма отметили, что "огромный потенциал туристических потоков" имеется у Оренбурга, Волгограда, Хабаровска, Кемерово, Нижневартовска, Мурманска.Кроме того, большой интерес к Узбекистану наблюдается у жителей Нижнего Новгорода, Сургута, Петропавловск-Камчатского, Омска, Барнаула. Ранее в ведомстве сообщили, что почти четверть всех иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане, — россияне. Туристы из России составили 23,4% от общего числа гостей против 14,5% годом ранее.Всего, по данным Минтуризма, в марте в отелях Узбекистана проживали 72 тысячи человек, в прошлом году — 37,6 тысячи, а в "допандемийном" марте 2019 года — 68,8 тысячи человек.По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России. В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.Узбекистан попал в топ-3 стран для отдыха на майских каникулах у россиян >>В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.Читайте также:
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В Узбекистане видят потенциал роста турпотока из городов Поволжья и Сибири
08:21 13.04.2022 (обновлено: 08:24 13.04.2022)
Ранее в Минтуризма сообщили, что почти четверть всех иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане, — россияне.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Эксперты увидели высокий туристический спрос на Узбекистан из российских городов Поволжья, Сибири и Дальнего Востока.
В Министерстве туризма отметили, что "огромный потенциал туристических потоков" имеется у Оренбурга, Волгограда, Хабаровска, Кемерово, Нижневартовска, Мурманска.
Кроме того, большой интерес к Узбекистану наблюдается у жителей Нижнего Новгорода, Сургута, Петропавловск-Камчатского, Омска, Барнаула.
"Это требует осуществления дополнительных международных авиационных пассажирских перевозок, расширения географии полетов как национального авиаперевозчика (Uzbekistan Airways. — Sputnik), так и привлечения иностранных авиакомпаний, в особенности бюджетных направлений перевозок", — добавили в Минтуризма.
Ранее в ведомстве сообщили, что почти четверть всех иностранцев, заселившихся в марте в отелях в Узбекистане, — россияне. Туристы из России составили 23,4% от общего числа гостей против 14,5% годом ранее.
Всего, по данным Минтуризма, в марте в отелях Узбекистана проживали 72 тысячи человек, в прошлом году — 37,6 тысячи, а в "допандемийном" марте 2019 года — 68,8 тысячи человек.
По официальным данным, в 2021-м в Узбекистане побывали 190,5 тысячи путешественников из России.
В начале марта правительства обеих стран подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.
В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.
Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.
Ранее эксперт по туризму, директор Central Asia Travel объяснил
в интервью Sputnik, почему Узбекистан занял первое место по популярности туристических поездок среди россиян.