https://uz.sputniknews.ru/20220414/v-syrdare-rodilas-devochka-vesom-sem-kilogrammov-23967578.html

В Сырдарье родилась девочка весом семь килограммов

В Сырдарье родилась девочка весом семь килограммов

Это рекордный показатель не только для Узбекистана, но и в целом по миру.

2022-04-14T09:41+0500

2022-04-14T09:41+0500

2022-04-14T09:41+0500

общество

сырдарья

узбекистан

рекорд

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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. В родильном комплексе Сырдарьинского районного медицинского объединения на свет появилась девочка весом 7 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Сырдарьинской областной администрации.Девочка родилась с помощью кесарева сечения. Мать малышки - 25-летняя жительница Сырдарьинской области. Это ее первый ребенок. По словам главного врача Сырдарьинского районного медицинского объединения Саната Кадырова, состояние матери и ребенка хорошее. Врачи и медсестры оказывают им всю необходимую помощь и должное внимание.Это рекорд не только для Узбекистана, но и в целом по миру. Оптимальный вес для новорожденного– от 2,5 до 4 кг. Свыше 4 кг принято считать отклонением от нормы. Самый крупный в современной истории младенец весом 10 килограммов 200 граммов появился на свет в Италии в 1955 году. Его вес составил 10 кг 200 г.Второе месте в книге рекордов Гиннеса занимает новорожденный из Великобритании, Он появился на свет в 1992 году и весил 7 кг.По данным Госкомстата Узбекистана численность населения в стране ежедневно увеличивается в среднем на 1,8 тыс. человек. В целом страна занимает 43-е место среди стран по численности населения. Число женщин в стране превышает 17,5 млн человек, мужчин – 17,7 млн.Читайте также:

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сырдарья, узбекистан, рекорд