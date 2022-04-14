В Сырдарье родилась девочка весом семь килограммов
Это рекордный показатель не только для Узбекистана, но и в целом по миру.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. В родильном комплексе Сырдарьинского районного медицинского объединения на свет появилась девочка весом 7 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба Сырдарьинской областной администрации.
Девочка родилась с помощью кесарева сечения.
Мать малышки - 25-летняя жительница Сырдарьинской области. Это ее первый ребенок.
По словам главного врача Сырдарьинского районного медицинского объединения Саната Кадырова, состояние матери и ребенка хорошее. Врачи и медсестры оказывают им всю необходимую помощь и должное внимание.
Девочка родилась с помощью кесарева сечения.
Мать малышки - 25-летняя жительница Сырдарьинской области. Это ее первый ребенок.
По словам главного врача Сырдарьинского районного медицинского объединения Саната Кадырова, состояние матери и ребенка хорошее. Врачи и медсестры оказывают им всю необходимую помощь и должное внимание.
Это рекорд не только для Узбекистана, но и в целом по миру. Оптимальный вес для новорожденного– от 2,5 до 4 кг. Свыше 4 кг принято считать отклонением от нормы.
Самый крупный в современной истории младенец весом 10 килограммов 200 граммов появился на свет в Италии в 1955 году. Его вес составил 10 кг 200 г.
Второе месте в книге рекордов Гиннеса занимает новорожденный из Великобритании, Он появился на свет в 1992 году и весил 7 кг.
По данным Госкомстата Узбекистана численность населения в стране ежедневно увеличивается в среднем на 1,8 тыс. человек. В целом страна занимает 43-е место среди стран по численности населения. Число женщин в стране превышает 17,5 млн человек, мужчин – 17,7 млн.
Самый крупный в современной истории младенец весом 10 килограммов 200 граммов появился на свет в Италии в 1955 году. Его вес составил 10 кг 200 г.
Второе месте в книге рекордов Гиннеса занимает новорожденный из Великобритании, Он появился на свет в 1992 году и весил 7 кг.
По данным Госкомстата Узбекистана численность населения в стране ежедневно увеличивается в среднем на 1,8 тыс. человек. В целом страна занимает 43-е место среди стран по численности населения. Число женщин в стране превышает 17,5 млн человек, мужчин – 17,7 млн.
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