https://uz.sputniknews.ru/20220412/naselenie-v-uzbekistane-ejednevno-rastet-23935247.html

Население в Узбекистане ежедневно растет

Население в Узбекистане ежедневно растет

Опубликована статистика по увеличению численности населения.

2022-04-12T20:01+0500

2022-04-12T20:01+0500

2022-04-12T20:01+0500

общество

узбекистан

население

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Численность населения в Узбекистане ежедневно увеличивается в среднем на 1,8 тысячи человек, сообщает пресс-служба Госкомстата.На первое апреля 2022 года численность жителей страны достигла 35,4 миллиона человек. С начала года темпы роста населения увеличились на 0,5%.Кроме того, число узбекистанцев с начала года увеличивалось ежемесячно в среднем на 54,2 тысячи человек. При этом с каждым днем 2022 года численность населения республики растет в среднем на 1,8 тысячи человек.В целом Узбекистан занимает 43-е место среди стран по численности населения. Число женщин в стране превышает 17,5 миллиона человек, мужчин – 17,7 миллиона человек.Читайте также:Мирзиёев рассказал о планах по развитию фармацевтикиИпотечный и образовательный кредиты: какие внесли нововведения и на какой срок

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узбекистан, население, госкомстат