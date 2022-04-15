https://uz.sputniknews.ru/20220415/frantsiya-postavit-na-ukrainu-50-tonn-spasatelnogo-oborudovaniya-24009010.html
Франция поставит на Украину 50 тонн спасательного оборудования
Франция поставит на Украину 50 тонн спасательного оборудования
Оборудование планируют доставить 15 апреля на границу Румынии и Украины.
2022-04-15T18:59+0500
2022-04-15T18:59+0500
2022-04-15T18:59+0500
в мире
франция
украина
румыния
оборудование
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Франции заявило о намерении страны поставить Украине 50 тонн спасательного оборудования. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.Сообщается, что 15 апреля к румыно-украинской границе доставят 12 пожарных и 12 спасательных машин, а также 4 грузовика с оборудованием весом в 50 тонн. В грузовиках будет находиться эвакуационное, поисково-спасательное и противопожарное оборудование.Данные мероприятия, по словам французского МИД, "свидетельствуют о солидарности Франции с Украиной".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов вновь отправится с визитом в Киев, в том случае, если эта поездка поможет в урегулировании конфликта на Украине.Читайте также:
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
франция, украина, румыния, оборудование
Франция поставит на Украину 50 тонн спасательного оборудования
Оборудование планируют доставить 15 апреля на границу Румынии и Украины.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Министерство иностранных дел Франции заявило о намерении страны поставить Украине 50 тонн спасательного оборудования. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте
французского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что 15 апреля к румыно-украинской границе доставят 12 пожарных и 12 спасательных машин, а также 4 грузовика с оборудованием весом в 50 тонн. В грузовиках будет находиться эвакуационное, поисково-спасательное и противопожарное оборудование.
Данные мероприятия, по словам французского МИД, "свидетельствуют о солидарности Франции с Украиной".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов вновь отправится с визитом в Киев, в том случае, если эта поездка поможет в урегулировании конфликта на Украине.
"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство", —подчеркнул французский лидер.