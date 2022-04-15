https://uz.sputniknews.ru/20220415/frantsiya-postavit-na-ukrainu-50-tonn-spasatelnogo-oborudovaniya-24009010.html

Франция поставит на Украину 50 тонн спасательного оборудования

Франция поставит на Украину 50 тонн спасательного оборудования

Оборудование планируют доставить 15 апреля на границу Румынии и Украины.

2022-04-15T18:59+0500

2022-04-15T18:59+0500

2022-04-15T18:59+0500

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел Франции заявило о намерении страны поставить Украине 50 тонн спасательного оборудования. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.Сообщается, что 15 апреля к румыно-украинской границе доставят 12 пожарных и 12 спасательных машин, а также 4 грузовика с оборудованием весом в 50 тонн. В грузовиках будет находиться эвакуационное, поисково-спасательное и противопожарное оборудование.Данные мероприятия, по словам французского МИД, "свидетельствуют о солидарности Франции с Украиной".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов вновь отправится с визитом в Киев, в том случае, если эта поездка поможет в урегулировании конфликта на Украине.Читайте также:

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франция, украина, румыния, оборудование