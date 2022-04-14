https://uz.sputniknews.ru/20220414/kandidat-na-post-glavy-frantsii-le-pen-schitaet-krym-rossiyskim-23972515.html
Кандидат на пост главы Франции Ле Пен считает Крым российским
Кандидат на пост главы Франции Ле Пен считает Крым российским
Марин Ле Пен не сожалеет о том, что ей запретили въезд на Украину.
2022-04-14T12:56+0500
2022-04-14T12:56+0500
2022-04-14T12:56+0500
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ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, уступившая в ходе первого тура выборов лишь незначительный процент голосов действующему главе страны Эммануэлю Макрону, как и прежде считает Крым российским. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Ле Пен заявляет, что местное население Крыма сделало свой выбор и провело референдум о воссоединении с Россией.По словам Ле Пен, ее не беспокоит существующий запрет на въезд в Украину, и в данное время она бы туда не поехала.Известно, что ранее лидер "Национального объединения" пообещала вывести Францию из объединенного состава командования Североатлантического альянса в случае победы на выборах.Напомним: 10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. По данным французского Министерства внутренных дел в голосовании приняли участие почти 74% избирателей – 36 млн человек. От голосования воздержались примерно 13 млн французов.Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен уже конкурировали 5 лет назад за пост лидера государства. Макрон одержал победу с двухкратным перевесом в 2017 году. Он стал самым молодым президентом Франции в возрасте 39 лет.Читайте также:
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франция, марин ле пен, крым, украина
Кандидат на пост главы Франции Ле Пен считает Крым российским
Марин Ле Пен не сожалеет о том, что ей запретили въезд на Украину.
ТАШКЕНТ, 14 апр – Sputnik.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, уступившая в ходе первого тура выборов лишь незначительный процент голосов действующему главе страны Эммануэлю Макрону, как и прежде считает Крым российским. Об этом сообщает Sputnik Беларусь
.
Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Ле Пен заявляет, что местное население Крыма сделало свой выбор и провело референдум о воссоединении с Россией.
"В Крыму состоялся референдум, Крым был украинским 26 лет, раньше он был российским, и люди решили воссоединиться с Россией", - отметила кандидат в президенты в интервью телеканалу BFM TV.
По словам Ле Пен, ее не беспокоит существующий запрет на въезд в Украину, и в данное время она бы туда не поехала.
"Возможно, они (украинские власти - Sputnik) отменят запрет на въезд, когда меня изберут президентом, это было бы разумно. Но я об этом не сожалею", - подчеркнула она.
Известно, что ранее лидер "Национального объединения" пообещала вывести Францию из объединенного состава командования Североатлантического альянса в случае победы на выборах.
"Если меня изберут президентом, я выйду из объединенного командования НАТО, но не откажусь от статьи 5 о взаимной защите между членами Североатлантического альянса", - сказала Ле Пен.
Напомним: 10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. По данным французского Министерства внутренных дел в голосовании приняли участие почти 74% избирателей – 36 млн человек. От голосования воздержались примерно 13 млн французов.
Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен уже конкурировали 5 лет назад за пост лидера государства. Макрон одержал победу с двухкратным перевесом в 2017 году. Он стал самым молодым президентом Франции в возрасте 39 лет.