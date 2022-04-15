https://uz.sputniknews.ru/20220415/ix-firmennyy-pocherk-kto-stoit-za-antirossiyskimi-provokatsiyami-na-ukraine-23998695.html
"Их фирменный почерк". Кто стоит за антироссийскими провокациями на Украине
"Их фирменный почерк". Кто стоит за антироссийскими провокациями на Украине
В арсенале украинских и натовских спецслужб есть оружие помощнее "химатак".
2022-04-15T13:47+0500
2022-04-15T13:47+0500
2022-04-15T13:47+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
провокации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23841389_0:71:1344:827_1920x0_80_0_0_9667889025866546333bbb88d2268c9e.jpg
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik, Андрей Коц. Запад готовит на Украине провокацию с химическим оружием, чтобы обвинить в его применении российскую армию — сказал в интервью РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Он убежден: диверсия нужна НАТО для очернения Москвы в глазах европейцев и американцев, а также обоснования еще более жестких санкций. Угроза вполне реальная — опыт подобных "постановок" у Брюсселя и Вашингтона большой."Красная линия"Президент США Джо Байден еще в конце марта допустил возможность прямого вмешательства НАТО в вооруженный конфликт на Украине, "если Россия использует химическое оружие". Ему немедленно подыграли канцлер Германии Олаф Шольц и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, заявив, что применение боевых отравляющих веществ — это "красная линия", за которой последует "жесткий и соразмерный ответ" Запада.Отправить солдат на Украину они, конечно, не обещали, так как прекрасно понимают, что прямое столкновение с Москвой может перерасти в ядерную войну. Однако "химическая постановка" нужна Вашингтону и Брюсселю для ужесточения санкций и усиления политико-экономического давления.Химическая и бактериологическая "карта" для американцев и их союзников — излюбленный casus belli. Госсекретарь Колин Пауэлл, выступая в феврале 2003-го в ООН, предъявил пробирку с "бациллами сибирской язвы", после чего США вторглись в Ирак. В итоге оружие массового поражения там не нашли. Но провокация в ООН стоила Багдаду страшных разрушений и сотен тысяч погибших.Сирийский урокХиморужие едва не стало причиной полномасштабной интервенции США и их союзников в Сирию летом 2013-го. В августе в Восточной Гуте (пригород Дамаска) неизвестные распылили газ зарин — погибли от 600 до 1300 человек. Американцы обвинили в этом правительство Башара Асада и пригрозили нанести ракетные и авиационные удары по оборонным предприятиям. Кризис удалось урегулировать благодаря вмешательству России: Москва убедила Дамаск уничтожить запасы боевой химии под контролем международных наблюдателей.К 2017-му все официально задекларированные сирийские запасы отравляющих веществ были уничтожены. Однако 4 апреля в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб произошел выброс зарина — 89 жертв, 550 пострадавших. Представители общественной организации "Белые каски", которую многие считают пособниками боевиков, сообщили западным СМИ о четырех "необычайно слабых взрывах", характерных для авиационных спецбоеприпасов. Естественно, обвинили Асада.Видео: "Полные аналогии с Сирией" — эксперт объяснил, что было в Буче на самом деле >>Три дня спустя корабли ВМС США ударили крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат, с которой якобы и взлетали самолеты с химическими бомбами. Инцидент в Хан-Шейхуне так и не расследовали. Свидетельства "Белых касок" нельзя считать достоверными хотя бы потому, что эти "волонтеры" — вовсе не специалисты по боевым отравляющим веществам. Зато они — профессиональные пиарщики, которых неоднократно ловили за руку на постановочных съемках, подлогах и откровенном вранье.Как, например, в январе 2018-го, когда, по информации все тех же "Белых касок", в химической атаке в городе Думе в Восточной Гуте "пострадали 13 гражданских лиц, включая женщин и несовершеннолетних".В качестве доказательства западные СМИ опубликовали стандартный видеоряд: один и тот же младенец в кислородной маске, которого на каждом снимке почему-то держат на руках разные люди (и в разных интерьерах), и странный боеприпас с ржавым хвостовиком и цилиндрическим стаканом на месте боевой части. Очень похоже на кустарную минометную мину, которые так ловко мастерят террористы, а не на штатный снаряд армейского образца.Тем не менее на Западе никто не усомнился в правдивости "Белых касок". Вашингтон и Брюссель каждый раз ссылались на их фейки, усиливая давление на правительство Асада."Сопутствующий ущерб"Впрочем, в арсенале украинских и натовских спецслужб есть оружие помощнее "химатак". С самого начала российской специальной операции западные СМИ с твердолобой настойчивостью убеждают аудиторию в том, что "кровавые русские" намеренно бьют по жилым домам и расстреливают на улицах мирное население. Тот факт, что по гражданской инфраструктуре регулярно прилетает со стороны ВСУ, нацбатов и особенно теробороны, полностью игнорируют.В Сети масса свидетельств того, что ВСУ специально размещают артиллерию в жилой застройке и не позволяют местным эвакуироваться, прикрываясь ими, как живым щитом. Очевидно, этому их обучили западные кураторы, привыкшие воевать в чужих странах и цинично называющие потери мирного населения "сопутствующим ущербом". Американская авиация разрушила до основания иракский Мосул или сирийскую Ракку, но никто на Западе не призвал объявить Вашингтону санкции.Особенно показательна "картинка" из Бучи в Киевской области, широко разошедшаяся по европейским и американским СМИ. Боевики тербатов, вступившие в город 3 апреля (после того, как его 30 марта оставили российские войска), вдруг обнаружили на улицах десятки трупов гражданских, братские могилы, тела со следами пыток в подвалах и прочие ужасы. В зверствах немедленно обвинили русских.Краматорский фейкОднако специалисты сразу указали на ряд странностей в видеороликах из Бучи, распространяемых украинскими властями. Во-первых, судя по состоянию тел погибших, их убили максимум за два дня до прихода украинских военных: никаких следов разложения. Во-вторых, на большинстве трупов были белые повязки — опознавательный знак, который используют россияне. В-третьих, некоторые "мертвецы" на видеокадрах шевелятся. В-четвертых, большинство тел одеты в однотипную одежду и лежат на ограниченном участке улицы. В-пятых, украинские журналисты, побывавшие в Буче 2 апреля, ни о каких массовых убийствах не сообщали. И таких несостыковок — масса.Далеко не все инсценировки удается завершить с нужным результатом. Так, 8 апреля ВСУ ударили баллистической ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Погибли более 50 человек. Украинские и западные СМИ, разумеется, обвинили Москву. Вот только в прессу утекли фотографии обломков ракеты с четко различимым серийным номером. Оказалось, что этот боеприпас — из украинских арсеналов. Тогда западные журналисты, как по команде, перестали упоминать в репортажах Краматорск.Власти стран НАТО и ЕС совсем недавно по историческим меркам уже использовали массовую гибель людей как повод для наказания "неугодных". В январе 1999-го югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. Комиссия Евросоюза записала их в мирные жители. Вот и повод для войны. В 78-дневной воздушной кампании НАТО погибли тысячи, страну разрушили.У западных политиков, военных и спецслужб очень последовательная стратегия. Если какой-то прием, провокация или фейк срабатывает, можно не сомневаться, что его применят снова.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/07/23841389_74:0:1271:898_1920x0_80_0_0_772635834c1c8965de734a8929adc1ea.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, провокации
"Их фирменный почерк". Кто стоит за антироссийскими провокациями на Украине
В арсенале украинских и натовских спецслужб есть оружие помощнее "химатак".
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik, Андрей Коц.
Запад готовит на Украине провокацию с химическим оружием, чтобы обвинить в его применении российскую армию — сказал в интервью РИА Новости
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Он убежден: диверсия нужна НАТО для очернения Москвы в глазах европейцев и американцев, а также обоснования еще более жестких санкций. Угроза вполне реальная — опыт подобных "постановок" у Брюсселя и Вашингтона большой.
"Красная линия"
Президент США Джо Байден еще в конце марта допустил возможность прямого вмешательства НАТО в вооруженный конфликт на Украине, "если Россия использует химическое оружие".
Ему немедленно подыграли канцлер Германии Олаф Шольц и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, заявив, что применение боевых отравляющих веществ — это "красная линия", за которой последует "жесткий и соразмерный ответ" Запада.
Отправить солдат на Украину они, конечно, не обещали, так как прекрасно понимают, что прямое столкновение с Москвой может перерасти в ядерную войну. Однако "химическая постановка" нужна Вашингтону и Брюсселю для ужесточения санкций и усиления политико-экономического давления.
"В странах Запада с каждым днем усиливается прессинг изнутри. Складывается ситуация цугцванга, когда нужно принимать санкции, которые ударят по ним самим, — считает Константин Косачев. — Населению нужно будет продемонстрировать нечто совершенно чудовищное в оправдание продолжающегося удорожания базовых продуктов и бензина. В ход может пойти даже оружие массового поражения. На этом фоне разговоры западных политиков про боевые отравляющие вещества вызывают особую тревогу".
Химическая и бактериологическая "карта" для американцев и их союзников — излюбленный casus belli. Госсекретарь Колин Пауэлл, выступая в феврале 2003-го в ООН, предъявил пробирку с "бациллами сибирской язвы", после чего США вторглись в Ирак. В итоге оружие массового поражения там не нашли. Но провокация в ООН стоила Багдаду страшных разрушений и сотен тысяч погибших.
Сирийский урок
Химоружие едва не стало причиной полномасштабной интервенции США и их союзников в Сирию летом 2013-го. В августе в Восточной Гуте (пригород Дамаска) неизвестные распылили газ зарин — погибли от 600 до 1300 человек.
Американцы обвинили в этом правительство Башара Асада и пригрозили нанести ракетные и авиационные удары по оборонным предприятиям. Кризис удалось урегулировать благодаря вмешательству России: Москва убедила Дамаск уничтожить запасы боевой химии под контролем международных наблюдателей.
К 2017-му все официально задекларированные сирийские запасы отравляющих веществ были уничтожены. Однако 4 апреля в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб произошел выброс зарина — 89 жертв, 550 пострадавших.
Представители общественной организации "Белые каски", которую многие считают пособниками боевиков, сообщили западным СМИ о четырех "необычайно слабых взрывах", характерных для авиационных спецбоеприпасов. Естественно, обвинили Асада.
Три дня спустя корабли ВМС США ударили крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат, с которой якобы и взлетали самолеты с химическими бомбами. Инцидент в Хан-Шейхуне так и не расследовали.
Свидетельства "Белых касок" нельзя считать достоверными хотя бы потому, что эти "волонтеры" — вовсе не специалисты по боевым отравляющим веществам. Зато они — профессиональные пиарщики, которых неоднократно ловили за руку на постановочных съемках, подлогах и откровенном вранье.
Как, например, в январе 2018-го, когда, по информации все тех же "Белых касок", в химической атаке в городе Думе в Восточной Гуте "пострадали 13 гражданских лиц, включая женщин и несовершеннолетних".
В качестве доказательства западные СМИ опубликовали стандартный видеоряд: один и тот же младенец в кислородной маске, которого на каждом снимке почему-то держат на руках разные люди (и в разных интерьерах), и странный боеприпас с ржавым хвостовиком и цилиндрическим стаканом на месте боевой части. Очень похоже на кустарную минометную мину, которые так ловко мастерят террористы, а не на штатный снаряд армейского образца.
Тем не менее на Западе никто не усомнился в правдивости "Белых касок". Вашингтон и Брюссель каждый раз ссылались на их фейки, усиливая давление на правительство Асада.
"Сопутствующий ущерб"
Впрочем, в арсенале украинских и натовских спецслужб есть оружие помощнее "химатак".
С самого начала российской специальной операции западные СМИ с твердолобой настойчивостью убеждают аудиторию в том, что "кровавые русские" намеренно бьют по жилым домам и расстреливают на улицах мирное население. Тот факт, что по гражданской инфраструктуре регулярно прилетает со стороны ВСУ, нацбатов и особенно теробороны, полностью игнорируют.
В Сети масса свидетельств того, что ВСУ специально размещают артиллерию в жилой застройке и не позволяют местным эвакуироваться, прикрываясь ими, как живым щитом.
Очевидно, этому их обучили западные кураторы, привыкшие воевать в чужих странах и цинично называющие потери мирного населения "сопутствующим ущербом". Американская авиация разрушила до основания иракский Мосул или сирийскую Ракку, но никто на Западе не призвал объявить Вашингтону санкции.
Особенно показательна "картинка" из Бучи в Киевской области, широко разошедшаяся по европейским и американским СМИ. Боевики тербатов, вступившие в город 3 апреля (после того, как его 30 марта оставили российские войска), вдруг обнаружили на улицах десятки трупов гражданских, братские могилы, тела со следами пыток в подвалах и прочие ужасы. В зверствах немедленно обвинили русских.
Краматорский фейк
Однако специалисты сразу указали на ряд странностей в видеороликах из Бучи, распространяемых украинскими властями.
Во-первых, судя по состоянию тел погибших, их убили максимум за два дня до прихода украинских военных: никаких следов разложения.
Во-вторых, на большинстве трупов были белые повязки — опознавательный знак, который используют россияне.
В-третьих, некоторые "мертвецы" на видеокадрах шевелятся. В-четвертых, большинство тел одеты в однотипную одежду и лежат на ограниченном участке улицы. В-пятых, украинские журналисты, побывавшие в Буче 2 апреля, ни о каких массовых убийствах не сообщали. И таких несостыковок — масса.
"В Киеве с большим беспокойством ожидают итогов боев за Донбасс, — объясняет политолог Андрей Суздальцев. — Украина и США такими очевидными провокациями пытаются остановить спецоперацию. Между ними есть даже конкуренция: кто сделает это первым. Американцам безумно важно показать, что западный мир доминирует. А цель у них общая — представить Россию исчадием ада".
Далеко не все инсценировки удается завершить с нужным результатом. Так, 8 апреля ВСУ ударили баллистической ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Погибли более 50 человек. Украинские и западные СМИ, разумеется, обвинили Москву.
Вот только в прессу утекли фотографии обломков ракеты с четко различимым серийным номером. Оказалось, что этот боеприпас — из украинских арсеналов. Тогда западные журналисты, как по команде, перестали упоминать в репортажах Краматорск.
Власти стран НАТО и ЕС совсем недавно по историческим меркам уже использовали массовую гибель людей как повод для наказания "неугодных".
В январе 1999-го югославская полиция провела рейд в косовском селе Речак и уничтожила 45 боевиков. Комиссия Евросоюза записала их в мирные жители. Вот и повод для войны. В 78-дневной воздушной кампании НАТО погибли тысячи, страну разрушили.
У западных политиков, военных и спецслужб очень последовательная стратегия. Если какой-то прием, провокация или фейк срабатывает, можно не сомневаться, что его применят снова.