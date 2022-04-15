https://uz.sputniknews.ru/20220415/jiteli-uzbekistana-smogut-prinyat-uchastie-v-bessmertnom-polku-onlayn-23995168.html
Жители Узбекистана смогут принять участие в "Бессмертном полку" онлайн
Жители Узбекистана смогут принять участие в "Бессмертном полку" онлайн
Идет подготовка команд волонтеров к мероприятию.
2022-04-15T11:01+0500
2022-04-15T11:01+0500
2022-04-15T11:02+0500
общество
узбекистан
бессмертный полк
онлайн
волонтер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/537/43/5374315_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_16fc5dc42dee7b64b73fd4ecb094199c.jpg
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Граждане Узбекистана и других стран смогут принять участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн формате. В данное время идет формирование команды волонтеров, а сама акция согласовывается. Точное число стран, чде пройдет акция пока неизвестно. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее заместитель главы комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала, что шествие "Бессмертного полка" может быть запрещено в некоторых странах, но подготовка все равно ведется.В случае запрета проведения акции участие можно принять в удаленном формате. В данное время волонтеров также готовят в Катаре, Ливане, Сербии и других странах.Также известно, что парламент Латвии утвердил поправки, которые запрещают демонстрацию на публике символов Z и V. Кроме этого, любые мероприятия и акции в радиусе 200 м от памятников советским воинам также попали под запрет.В России 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В течение двух предыдущих лет шествие "Бессмертного полка" по улицам российских городов не состоялось из-за пандемии коронавируса. Организаторы были вынуждены перевести акцию в онлайн-формат.Читайте онлайн:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/537/43/5374315_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_b7a64c3d53aa5c097b51df1ce1437ab7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, бессмертный полк, онлайн, волонтер
Жители Узбекистана смогут принять участие в "Бессмертном полку" онлайн
11:01 15.04.2022 (обновлено: 11:02 15.04.2022)
Идет подготовка команд волонтеров к мероприятию.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Граждане Узбекистана и других стран смогут принять участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн формате. В данное время идет формирование команды волонтеров, а сама акция согласовывается. Точное число стран, чде пройдет акция пока неизвестно. Об этом сообщает РИА Новости
.
Ранее заместитель главы комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала, что шествие "Бессмертного полка" может быть запрещено в некоторых странах, но подготовка все равно ведется.
"Мы знаем точно, что в ряде стран "Бессмертный полк" будет запрещен. Мы видим это по тем законам, которые принимают ряд государств. Из последнего - Сейм Латвии принял закон, который по факту запрещает проведение Дня Победы", - рассказала Занко на пресс-конференции.
В случае запрета проведения акции участие можно принять в удаленном формате. В данное время волонтеров также готовят в Катаре, Ливане, Сербии и других странах.
"Вы можете прислать фотографию своего родного героя, если, например, в вашей стране запретили "Бессмертный полк", написать фамилию, имя, отчество, написать место в России, которое, например, связано с биографией вашего родного героя. Наши волонтеры помогут пронести вашего героя в шествии "Бессмертного полка", - рассказала она.
Также известно, что парламент Латвии утвердил поправки, которые запрещают демонстрацию на публике символов Z и V. Кроме этого, любые мероприятия и акции в радиусе 200 м от памятников советским воинам также попали под запрет.
В России 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В течение двух предыдущих лет шествие "Бессмертного полка" по улицам российских городов не состоялось из-за пандемии коронавируса. Организаторы были вынуждены перевести акцию в онлайн-формат.