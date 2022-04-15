https://uz.sputniknews.ru/20220415/jiteli-uzbekistana-smogut-prinyat-uchastie-v-bessmertnom-polku-onlayn-23995168.html

Жители Узбекистана смогут принять участие в "Бессмертном полку" онлайн

Жители Узбекистана смогут принять участие в "Бессмертном полку" онлайн

Идет подготовка команд волонтеров к мероприятию.

2022-04-15T11:01+0500

2022-04-15T11:01+0500

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общество

узбекистан

бессмертный полк

онлайн

волонтер

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Граждане Узбекистана и других стран смогут принять участие в акции "Бессмертный полк" в онлайн формате. В данное время идет формирование команды волонтеров, а сама акция согласовывается. Точное число стран, чде пройдет акция пока неизвестно. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее заместитель главы комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала, что шествие "Бессмертного полка" может быть запрещено в некоторых странах, но подготовка все равно ведется.В случае запрета проведения акции участие можно принять в удаленном формате. В данное время волонтеров также готовят в Катаре, Ливане, Сербии и других странах.Также известно, что парламент Латвии утвердил поправки, которые запрещают демонстрацию на публике символов Z и V. Кроме этого, любые мероприятия и акции в радиусе 200 м от памятников советским воинам также попали под запрет.В России 2022 году шествие пройдет в традиционном формате. В течение двух предыдущих лет шествие "Бессмертного полка" по улицам российских городов не состоялось из-за пандемии коронавируса. Организаторы были вынуждены перевести акцию в онлайн-формат.Читайте онлайн:

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узбекистан, бессмертный полк, онлайн, волонтер