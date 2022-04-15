https://uz.sputniknews.ru/20220415/kak-evrei-v-uzbekistane-otmetyat-pesax-23984921.html

Как евреи в Узбекистане отметят Песах

Как евреи в Узбекистане отметят Песах

Столичные синагоги проведут для своих прихожан традиционный Седер Песах.

2022-04-15T08:00+0500

2022-04-15T08:00+0500

2022-04-15T08:00+0500

культура

евреи

узбекистан

праздник

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ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik. Евреи по всему миру готовятся отмечать иудейскую пасху – Песах. Еврейская община в Ташкенте и Бухаре также организует праздничные мероприятия.Так, с заходом солнца 15 апреля во всех синагогах республики пройдут праздничные богослужения, рассказали корреспонденту Sputnik в столичной синагоге.Представители синагоги организуют в столице Седер Песах – традиционный праздничный ужин. Ожидается, что на него придет около 200-250 верующих. В синагогах также бесплатно раздают мацу – пресный хлеб, который по традиции нужно есть на Песах.Что можно и нельзя делать на ПесахОбычаи:Праздник Песах для иудеев имеет особое значение. По преданию, именно в этот день, 14 числа весеннего месяца ниссана евреи бежали из египетского рабства. Бегство это сопровождалось множеством бед и чудес. Все эти горести и чудесное избавление народа от гибели нашли свое отражение в традициях празднования. Песах в Израиле отмечают целую неделю. В 2022 году она приходится на 15-23 апреля.Седер Песах – это ритуальная трапеза, которую проводят в первый день празднования Песаха. На ней каждое блюдо и предмет посуды имеет символическое значение:На столе обязательно должны быть и другие блюда – сухофрукты, орехи, яблоки. Каждый из них имеет особое значение и служит напоминанием о горькой истории иудейского народа.В дни праздника принято ходить в гости, отдыхать на пикниках, навещать родных и друзей.Что нельзя делать на Песах:Песах – это праздник, время отдыха. Поэтому в эти дни нельзя стирать и выжимать белье, стричься или бриться, писать какие-либо тексты и вообще работать, включать любые электроприборы, телефон или заводить автомобиль и даже разводить огонь. А поскольку это праздник всего народа, в эти дни недопустимо обсуждать личные проблемы, вести деловые переговоры и так далее.Читайте также: Католики Узбекистана встречают Пасхальный Тридиум

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евреи, узбекистан, праздник