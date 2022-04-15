https://uz.sputniknews.ru/20220415/kak-moskva-nakajet-ukrainskix-diversantov--video-23992789.html

Как Москва накажет украинских диверсантов — видео

Как Москва накажет украинских диверсантов — видео

Политолог Армен Гаспарян объяснил в интервью Sputnik, почему сдались украинские морпехи и можно ли "вправить" мозги нацистам "Азова"*.

2022-04-15T09:41+0500

2022-04-15T09:41+0500

2022-04-15T09:41+0500

видео

москва

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Ранее эксперт оценил, сколько еще провокаций в запасе у Киева. Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.Она, как отмечал президент Владимир Путин, призвана "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Между тем ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, заявил Путин.* батальон "Азов" — запрещенная на территории РФ неонацистская организация

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москва, видео