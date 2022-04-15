https://uz.sputniknews.ru/20220415/kak-moskva-nakajet-ukrainskix-diversantov--video-23992789.html
Как Москва накажет украинских диверсантов — видео
Как Москва накажет украинских диверсантов — видео
Политолог Армен Гаспарян объяснил в интервью Sputnik, почему сдались украинские морпехи и можно ли "вправить" мозги нацистам "Азова"*.
2022-04-15T09:41+0500
2022-04-15T09:41+0500
2022-04-15T09:41+0500
видео
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/23992766_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c77b49e6fd730b8895b38965f41b30d4.jpg
Ранее эксперт оценил, сколько еще провокаций в запасе у Киева. Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.Она, как отмечал президент Владимир Путин, призвана "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Между тем ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, заявил Путин.* батальон "Азов" — запрещенная на территории РФ неонацистская организация
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/23992766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d9e033e6f6a06349b843d29c5cbc4f91.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
москва, видео
Как Москва накажет украинских диверсантов — видео
Политолог Армен Гаспарян объяснил в интервью Sputnik, почему сдались украинские морпехи и можно ли "вправить" мозги нацистам "Азова"*.
Ранее эксперт оценил
, сколько еще провокаций в запасе у Киева.
Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля.
Она, как отмечал президент Владимир Путин, призвана "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Между тем ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, заявил Путин.
* батальон "Азов" — запрещенная на территории РФ неонацистская организация