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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220415/minoborony-zayavilo-ob-unichtojenii-vertoleta-mi-8-obstrelyavshego-bryanskuyu-oblast-24006547.html
Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8, обстрелявшего Брянскую область
Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8, обстрелявшего Брянскую область
Российская ПВО сбила украинский вертолет, атаковавший российскую территорию.
2022-04-15T18:16+0500
2022-04-15T18:16+0500
специальная военная операция россии в донбассе
вертолет
минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, обстрелявший поселок Климово в Брянской области. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.Представитель Минобороны также отметил, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.Накануне, 14 апреля, в Следственном комитете России заявили, что два украинских вертолета нанесли несколько авиаударов по поселку Климово в Брянской области, около Черниговской области Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело.Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что в результате обстрела пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.Мальчик 2020 года рождения получил проникающее ранение головы. Бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортировала его в Москву. Сейчас ребенок проходит лечение в детской клинической больнице Минздрава России.При обстреле также повреждены около 100 домов, два из них полностью сгорели, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Читайте также:В Херсоне нашли материалы на эскортниц, которых использовала разведка Украины
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вертолет, минобороны рф

Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8, обстрелявшего Брянскую область

18:16 15.04.2022
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Российская ПВО сбила украинский вертолет, атаковавший российскую территорию.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, обстрелявший поселок Климово в Брянской области.
Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины", — сообщил Конашенков.
Представитель Минобороны также отметил, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Накануне, 14 апреля, в Следственном комитете России заявили, что два украинских вертолета нанесли несколько авиаударов по поселку Климово в Брянской области, около Черниговской области Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что в результате обстрела пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

Мальчик 2020 года рождения получил проникающее ранение головы. Бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортировала его в Москву. Сейчас ребенок проходит лечение в детской клинической больнице Минздрава России.

При обстреле также повреждены около 100 домов, два из них полностью сгорели, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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