https://uz.sputniknews.ru/20220415/minoborony-zayavilo-ob-unichtojenii-vertoleta-mi-8-obstrelyavshego-bryanskuyu-oblast-24006547.html

Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8, обстрелявшего Брянскую область

Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8, обстрелявшего Брянскую область

Российская ПВО сбила украинский вертолет, атаковавший российскую территорию.

2022-04-15T18:16+0500

2022-04-15T18:16+0500

2022-04-15T18:16+0500

специальная военная операция россии в донбассе

вертолет

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/24006868_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_7b48e62c8c298cded4cbcf525f178db1.jpg

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, обстрелявший поселок Климово в Брянской области. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.Представитель Минобороны также отметил, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.Накануне, 14 апреля, в Следственном комитете России заявили, что два украинских вертолета нанесли несколько авиаударов по поселку Климово в Брянской области, около Черниговской области Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело.Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что в результате обстрела пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.Мальчик 2020 года рождения получил проникающее ранение головы. Бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортировала его в Москву. Сейчас ребенок проходит лечение в детской клинической больнице Минздрава России.При обстреле также повреждены около 100 домов, два из них полностью сгорели, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Читайте также:В Херсоне нашли материалы на эскортниц, которых использовала разведка Украины

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вертолет, минобороны рф