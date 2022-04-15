Минобороны заявило об уничтожении вертолета Ми-8, обстрелявшего Брянскую область
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Российская ПВО сбила украинский вертолет, атаковавший российскую территорию.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. С-400 ПВО РФ уничтожил украинский вертолет Ми-8, обстрелявший поселок Климово в Брянской области.
Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины", — сообщил Конашенков.
Представитель Минобороны также отметил, что в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
Накануне, 14 апреля, в Следственном комитете России заявили, что два украинских вертолета нанесли несколько авиаударов по поселку Климово в Брянской области, около Черниговской области Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что в результате обстрела пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
Мальчик 2020 года рождения получил проникающее ранение головы. Бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортировала его в Москву. Сейчас ребенок проходит лечение в детской клинической больнице Минздрава России.
При обстреле также повреждены около 100 домов, два из них полностью сгорели, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что в результате обстрела пострадали восемь человек, двое из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
Мальчик 2020 года рождения получил проникающее ранение головы. Бригада Федерального центра медицины катастроф Минздрава России транспортировала его в Москву. Сейчас ребенок проходит лечение в детской клинической больнице Минздрава России.
При обстреле также повреждены около 100 домов, два из них полностью сгорели, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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