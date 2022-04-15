https://uz.sputniknews.ru/20220415/mxt-imeni-chexova-predstavit-spektakl-v-tashkente-23997807.html

МХТ имени Чехова представит спектакль в Ташкенте

МХТ имени Чехова представит спектакль в Ташкенте

В пьесе "Северный ветер" задействованы ведущие артисты московского театра. Главную роль исполняет Софья Эрнст.

2022-04-15T12:56+0500

2022-04-15T12:56+0500

2022-04-15T12:56+0500

культура

мхт имени чехова

ташкент

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Московский художественный театр имени А. П. Чехова представит спектакль "Северный ветер" в Ташкенте. Представление пройдет 16 апреля на сцене ГАБТ им. Алишера Навои, сообщает Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.Главную роль в спектакле исполнит актриса Софья Эрнст. В постановке участвуют ведущие артисты театра — Павел Ворожцов, Раиса Максимова и Антон Лобанов.С 19 марта по 14 мая в Узбекистане проходит Международный фестиваль театра и балета организатором которого выступает Фонд развития культуры и искусства. Цель мероприятия — развивать культурное сотрудничество, популяризовать классику и познакомить театральную публику Узбекистана с различными направлениями в искусстве. В фестивале принимают участие Московский театр "Современник", Московский театр Школы Современной Пьесы, Театр Наций, Московский художественный театр им. А.П. Чехова, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, ГАБТ им. Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр им. Хамзы, театр Марка Вайля "Ильхом", а также Молодежный театр Узбекистана.Читайте также:

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мхт имени чехова, ташкент