https://uz.sputniknews.ru/20220315/kogda-bolshoy-teatr-im-navoi-otkroet-dveri-dlya-vsex-jelayuschix-23349736.html

Большой театр им. Навои откроет двери для всех желающих

Большой театр им. Навои откроет двери для всех желающих

Какие спектакли смогут бесплатно увидеть зрители на сцене ГАБТ им. Навои в дни открытых дверей — читайте в материале.

2022-03-15T18:27+0500

2022-03-15T18:27+0500

2022-03-15T18:39+0500

культура

государственный академический большой театр имени алишера навои

навруз

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Для жителей и гостей столицы готов еще один подарок к Наврузу. В дни празднования дня весеннего равноденствия традиционно откроет свои двери и ГАБТ им. Алишера Навои.С 22 по 27 марта все желающие смогут бесплатно посетить храм культуры и посмотреть любимые спектакли. Составлен репертуар на весенние каникулы:В театре рекомендовали приходить на спектакли заранее, потому что вход в театр — в порядке живой очереди. Количество мест ограничено: зрительный зал вмещает 700 человек.Напомним, в дни празднования Навруза, объявлены скидки 50% на все внутренние авиа- и железнодорожные рейсы. Предусмотрены также скидки на билеты в музеи.Читайте также:Сколько дней продлятся весенние каникулы у жителей УзбекистанаСтало известно, кто получит благотворительную помощь к Наврузу

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государственный академический большой театр имени алишера навои, навруз