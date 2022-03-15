https://uz.sputniknews.ru/20220315/kogda-bolshoy-teatr-im-navoi-otkroet-dveri-dlya-vsex-jelayuschix-23349736.html
Большой театр им. Навои откроет двери для всех желающих
Большой театр им. Навои откроет двери для всех желающих
Какие спектакли смогут бесплатно увидеть зрители на сцене ГАБТ им. Навои в дни открытых дверей — читайте в материале.
2022-03-15T18:27+0500
2022-03-15T18:27+0500
2022-03-15T18:39+0500
культура
государственный академический большой театр имени алишера навои
навруз
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Для жителей и гостей столицы готов еще один подарок к Наврузу. В дни празднования дня весеннего равноденствия традиционно откроет свои двери и ГАБТ им. Алишера Навои.С 22 по 27 марта все желающие смогут бесплатно посетить храм культуры и посмотреть любимые спектакли. Составлен репертуар на весенние каникулы:В театре рекомендовали приходить на спектакли заранее, потому что вход в театр — в порядке живой очереди. Количество мест ограничено: зрительный зал вмещает 700 человек.Напомним, в дни празднования Навруза, объявлены скидки 50% на все внутренние авиа- и железнодорожные рейсы. Предусмотрены также скидки на билеты в музеи.Читайте также:Сколько дней продлятся весенние каникулы у жителей УзбекистанаСтало известно, кто получит благотворительную помощь к Наврузу
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MIA „Rosiya Segodnya“
государственный академический большой театр имени алишера навои, навруз
Большой театр им. Навои откроет двери для всех желающих
18:27 15.03.2022 (обновлено: 18:39 15.03.2022) Подписаться на
Какие спектакли смогут бесплатно увидеть зрители на сцене ГАБТ им. Навои в дни открытых дверей — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Для жителей и гостей столицы готов еще один подарок к Наврузу. В дни празднования дня весеннего равноденствия традиционно откроет
свои двери и ГАБТ им. Алишера Навои.
С 22 по 27 марта все желающие смогут бесплатно посетить храм культуры и посмотреть любимые спектакли. Составлен репертуар на весенние каникулы:
22 марта
в 18:00 — М. Махмудов "Кумуш" (опера);
23 марта
в 18:00 — Л. Минкус "Дон Кихот" (балет);
24 марта
в 18.00 — "Вечер романса";
25 марта
в 18:00 — "Вечер балета";
27 марта
в 17:00 — "Вечер балета".
В театре рекомендовали приходить на спектакли заранее, потому что вход в театр — в порядке живой очереди. Количество мест ограничено: зрительный зал вмещает 700 человек.
Напомним
, в дни празднования Навруза, объявлены скидки 50% на все внутренние авиа- и железнодорожные рейсы. Предусмотрены также скидки на билеты в музеи.
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