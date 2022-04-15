https://uz.sputniknews.ru/20220415/rossiya-i-kyrgyzstan-dogovorilis-vozobnovit-passajirskoe-soobschenie-23988249.html
Россия и Кыргызстан договорились возобновить пассажирское сообщение
Россия и Кыргызстан договорились возобновить пассажирское сообщение
Данный вопрос обсужден в Москве во время заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
2022-04-15T08:21+0500
2022-04-15T08:21+0500
2022-04-15T08:21+0500
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ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik. Россия и Кыргызстан договорились в ближайшее время возобновить железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.Этот вопрос обсуждался в четверг в Москве во время 23-го заседания кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.Ранее Казахстан открыл сухопутные границы с Узбекистаном, Россией и Кыргызстаном. Также сняты ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиамаршрутами.Однако при пересечении границ необходимо предъявить справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, либо паспорт вакцинации, признанный 2-мя государствами.Договор о взаимном признании сертификатов между Узбекистаном и Казахстаном уже заключен.
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кыргызстан, москва
Россия и Кыргызстан договорились возобновить пассажирское сообщение
Данный вопрос обсужден в Москве во время заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik.
Россия и Кыргызстан договорились в ближайшее время возобновить железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки, сообщили РИА Новости
в пресс-службе кабмина республики.
Этот вопрос обсуждался в четверг в Москве во время 23-го заседания кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.
"Сторонами принято решение в ближайшее время возобновить железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение между двумя странами с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки", — заявил представитель пресс-службы.
Ранее Казахстан открыл
сухопутные границы с Узбекистаном, Россией и Кыргызстаном. Также сняты ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиамаршрутами.
Однако при пересечении границ необходимо предъявить справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, либо паспорт вакцинации, признанный 2-мя государствами.
Договор о взаимном признании сертификатов между Узбекистаном и Казахстаном уже заключен.