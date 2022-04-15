https://uz.sputniknews.ru/20220415/rossiya-i-kyrgyzstan-dogovorilis-vozobnovit-passajirskoe-soobschenie-23988249.html

Россия и Кыргызстан договорились возобновить пассажирское сообщение

Россия и Кыргызстан договорились возобновить пассажирское сообщение

Данный вопрос обсужден в Москве во время заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

2022-04-15T08:21+0500

2022-04-15T08:21+0500

2022-04-15T08:21+0500

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кыргызстан

москва

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ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik. Россия и Кыргызстан договорились в ближайшее время возобновить железнодорожные и автомобильные пассажирские перевозки, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина республики.Этот вопрос обсуждался в четверг в Москве во время 23-го заседания кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.Ранее Казахстан открыл сухопутные границы с Узбекистаном, Россией и Кыргызстаном. Также сняты ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиамаршрутами.Однако при пересечении границ необходимо предъявить справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, либо паспорт вакцинации, признанный 2-мя государствами.Договор о взаимном признании сертификатов между Узбекистаном и Казахстаном уже заключен.

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