https://uz.sputniknews.ru/20220415/ssha-ispytyvali-biologicheskoe-orujie-na-psixbolnyx-v-xarkove-23997359.html

США испытывали биологическое оружие на психбольных в Харькове

США испытывали биологическое оружие на психбольных в Харькове

Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса.

2022-04-15T12:22+0500

2022-04-15T12:22+0500

2022-04-15T12:24+0500

в мире

сша

биологическое оружие

харьков

национальность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/23997582_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47c309d3804abdb4b0766e0400969b5f.jpg

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах психиатрической больницы в Харькове. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, передает РИА Новости.Он добавил, что пациентов, которые имели расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. Затем в специальные бланки вносились результаты круглосуточного мониторинга состояния больных.Также Кириллов почеркнул, что медперсонал давал подписку о неразглашении, а "базу данных стационара информация не вносилась.Как уже сообщали ранее в российском Минобороны, США потратили более сотни миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции с Украины вывезли все, что имело отношение к продолжению американской программы.Читайте также:

харьков

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, биологическое оружие, харьков, национальность