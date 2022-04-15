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США испытывали биологическое оружие на психбольных в Харькове
США испытывали биологическое оружие на психбольных в Харькове
Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса.
2022-04-15T12:22+0500
2022-04-15T12:24+0500
в мире
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биологическое оружие
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах психиатрической больницы в Харькове. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, передает РИА Новости.Он добавил, что пациентов, которые имели расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. Затем в специальные бланки вносились результаты круглосуточного мониторинга состояния больных.Также Кириллов почеркнул, что медперсонал давал подписку о неразглашении, а "базу данных стационара информация не вносилась.Как уже сообщали ранее в российском Минобороны, США потратили более сотни миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции с Украины вывезли все, что имело отношение к продолжению американской программы.Читайте также:
харьков
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сша, биологическое оружие, харьков, национальность

США испытывали биологическое оружие на психбольных в Харькове

12:22 15.04.2022 (обновлено: 12:24 15.04.2022)
© AFP 2022 / LEON NEALЗнак биологической опасности за пределами помещений Королевской бесплатной больницы на севере Лондона 6 августа 2014 года в случае положительного результата теста пациента на вирус Эбола.
Знак биологической опасности за пределами помещений Королевской бесплатной больницы на севере Лондона 6 августа 2014 года в случае положительного результата теста пациента на вирус Эбола. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2022
© AFP 2022 / LEON NEAL
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Лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах психиатрической больницы в Харькове. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, передает РИА Новости.
"В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков", - сказал генерал.
Он добавил, что пациентов, которые имели расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. Затем в специальные бланки вносились результаты круглосуточного мониторинга состояния больных.
Также Кириллов почеркнул, что медперсонал давал подписку о неразглашении, а "базу данных стационара информация не вносилась.
"В январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины. Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности", - рассказал начальник войск РХБЗ.
Как уже сообщали ранее в российском Минобороны, США потратили более сотни миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
Всего сеть насчитывала более 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона. После начала российской специальной операции с Украины вывезли все, что имело отношение к продолжению американской программы.
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