https://uz.sputniknews.ru/20220407/biolaboratorii-ssha-oxvatili-ves-mir----minoborony-rossii-23826658.html

Биолаборатории США охватили весь мир - Минобороны России

Биолаборатории США охватили весь мир - Минобороны России

Стали известны новые подробности американской военно-биологической деятельности, которая проводилась по всему миру в течение 15 последних лет.

2022-04-07T10:57+0500

2022-04-07T10:57+0500

2022-04-07T11:04+0500

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН (СБ ООН) сообщил, что, начиная с 2005 года, финансирование контрагентов Пентагона превысила $5 млрд. Финансируемые подрядные организации были причастны к строительству биологических лабораторий в разных странах мира. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.По его словам, министерство обороны США – не единственная структура, задействованная в реализации программ по строительству и работе биологических лабораторий. Агентство по международному развитию, Фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний США и другие организации также принимали активное участие.За научную сторону, в свою очередь, отвечают исследовательские центры, в том числе Эджвудский химико-биологический центр сухопутных войск армии США, а также национальная лаборатория в Лос-Аламосе. Именно она вела разработку ядерного оружия в рамках "Манхэттенского проекта".Более того, Соединенные Штаты Америки, используя пробелы в законодательстве, активно наращивают биологическое оружие.В ходе заседания также были озвучены данные МИД Китая. Обнародовано, что под контролем американского военного ведомства находятся 336 лабораторий в 30 странах мира. Это происходит вне национальной юрисдикции государств.Также ранее о причастности сына Джо Байдена Хантера писало британское издание Daily Mail, основываясь на данных электронной почты с ноутбука сына действующего президента США.В издании утверждают, что сын главы Белого дома сыграл одну из основополагающих ролей в разработке химического оружия на территории Украины.Обнаруженная переписка подтверждает, что Пентагон преследовал отнюдь научные цели. Вице-президент американской биотехнологической компании Metabiota в одном из писем сообщил, что деятельность компании будет направлена на обеспечение "культурной и экономической независимости Украины от России".Министерство обороны России также ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.Читайте также:

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биолаборатории, сша, минобороны рф