https://uz.sputniknews.ru/20220415/uzbekistan-otkajetsya-ot-ustarevshix-traktorov--mirziyoev-23996855.html

Узбекистан откажется от устаревших тракторов — Мирзиёев

Узбекистан откажется от устаревших тракторов — Мирзиёев

Вместо них создадут новую отечественную модель. Подробности читайте в материале.

2022-04-15T12:39+0500

2022-04-15T12:39+0500

2022-04-15T12:39+0500

общество

узбекистан

трактор

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с планами по развитию сельскохозяйственного машиностроения в стране.Для организации системной работы создадут комиссию по сельскохозяйственной технике во главе с премьер-министром.В первую очередь, как отметил Мирзиёев, важно наладить производство культиваторов, сеялок, косилок, чизелей, борон на базе переданных мощностей кластеру в Чирчике.Также власти намерены передислоцировать Ташкентский тракторный завод и запустить кластер уже в январе 2023 года. До этого необходимо изучить спрос агрокластеров и фермеров, сформировать конкретные заказы, подчеркнул президент.Сегодня в Узбекистане наблюдается высокий спрос на технику для лазерного нивелирования. В связи с этим, глава государства поручил наладить выпуск такой техники, полностью отказаться от устаревших тракторов и создать новую отечественную модель.Отмечалось, что использование комбайнов для уборки хлопка в этом году достигнет 35%, а в 2023-м — 50%.Мирзиёев: "Отечественные тракторы должны быть по карману дехканам" >>Также, благодаря запуску литейного завода в Андижане, появятся возможности для локализации 90 видов комплектующих и снижения себестоимости техники не менее чем на 12%.Еще одна проблема, волнующая фермеров и дехкан, — это ремонт, поиск запасных частей и техническое обслуживание техники. Мирзиёев заявил о необходимости создать комплексную систему реализации и обслуживания в машиностроении, а также сервисные центры и 100 мобильных групп в 14 регионах.Кроме того, власти поставили перед собой задачу — подготовить специалистов по эксплуатации новой техники и механизации сельского хозяйства в целом.Узбекистан уделяет повышенное внимание реализации проектов в области сельского хозяйства, в том числе с привлечением ближайших партнеров. Один из основных — это Россия. Страны тесно сотрудничают в сферах машиностроения, трансфере технологий и интеграции опыта.К примеру, российский "Ростсельмаш" с марта 2018 года совместно с Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники реализует проект производства самоходной сельскохозяйственной техники. За этот период налажен выпуск комбайнов VECTOR 346, DON 680 и другой сельхозтехники.Читайте также:

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узбекистан, трактор