https://uz.sputniknews.ru/20220415/za-terroristicheskuyu-taktiku-vsu-v-rossii-otvetit-ne-tolko-kiev-24010570.html

За террористическую тактику ВСУ в России ответит не только Киев

За террористическую тактику ВСУ в России ответит не только Киев

Едва ли не ежедневные террористические действия ВСУ служат интересам США.

2022-04-15T21:30+0500

2022-04-15T21:30+0500

2022-04-15T21:30+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

европа

сша

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Обстрел ВСУ мирных жителей и населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях направлен на расширение зоны конфликта с целью рассредоточения российских войск по периметру западных границ, и оттягивания Вооруженных сил РФ от "котла" с украинскими войсками в Донбассе.Два многоцелевых вертолета Ми-8 украинских ВВС с тяжелым наступательным вооружением 14 апреля нарушили воздушное пространство России в Брянской области примерно на 10 км, подошли на малой высоте к райцентру Климово, и нанесли шесть ударов реактивными снарядами по жилым домам.В результате обстрела ранены восемь человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Трое – в удовлетворительном состоянии, двое – в тяжелом.Несколько часов спустя с территории Сумской области обстреляли приграничное российское село Сподарюшино в Белгородской области. За день до вертолетной атаки на Климово, минометному обстрелу с украинской стороны подвергся КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи (в том же районе Брянской области). Огневая точка на сопредельной территории Черниговской области подавлена ответным огнем российских пограничников. Ранее в апреле два вертолета ВСУ нарушили границу РФ более чем на 30 км, и с предельно малых высот нанесли удары реактивными снарядами по нефтебазе в Белгороде.Подобные, едва ли не ежедневные террористические действия ВСУ санкционированы киевским режимом, служат расширению зоны конфликта в Европе, и в конечном итоге – интересам США. В приграничных районах пяти субъектов Федерации с 11 апреля введен высокий – желтый – уровень террористической угрозы.Примечательно, что обстрел Климово состоялся сразу после жесткого предупреждения Минобороны РФ 13 апреля: "Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве".Ночь на 15 апреля в украинской столице выдалась неспокойной. В разных районах Киева гремели взрывы, исчезло электричество. Известно, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева – уничтожены цехи завода "Визар" по производству и ремонту ЗРК и противокорабельных ракет.Последствия киевский режим не комментирует, а главные "центры принятия решений" находятся по ту сторону Атлантики. Пентагон не скрывает своей заинтересованности в "затяжном характере" конфликта на территории Украины.ИГ* и НАТО роднит тактическое безрассудствоПри возвращении на авиабазу в Черниговской области российской зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" 15 апреля сбит украинский вертолет Ми-8, который накануне атаковал мирный Климов на Брянщине. Одновременно в Харьковской области "демилитаризован" истребитель Су-27 ВВС Украины. Утром 15 апреля Минобороны РФ резюмировало: в ответ на украинские диверсии в России количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться. На остальной украинской территории ВС РФ действуют "ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом".И все же, в Белгороде утром 15 апреля вновь работала российская ПВО. Поскольку киевский режим не способен делать правильные выводы, целесообразнее без предупреждения наносить удары по "центрам принятия решений", штабам ВСУ и теробороны, как это было ранее в Николаеве и Харькове.Необходимо иметь ввиду, что специалисты пентагона и ЦРУ восемь лет обучали ВСУ тактике использования собственных мирных граждан в качестве "живого щита". Издание The Gray Zone (США) отмечает: "После организованного США государственного переворота на Украине 2013–2014 годов американские войска обучали украинцев, включая неонацистские подразделения, вести боевые действия в городах".Американские специалисты учили ВСУ и НГУ "смешиваться с местными жителями", вести боевые действия в густонаселенных районах – для асимметричного противостояния с Российской армией и максимального "затягивания" конфликта. Использование украинскими войсками Харькова, Полтавы, Днепропетровска, Запорожья, Николаева в качестве "живого щита" на второй линии обороны ВСУ приведет к полному разрушению этих городов. Подобная тактика роднит ИГ* и НАТО.Американцы целенаправленно "талибанизировали" украинские вооруженные формирования, чтобы эффективнее "убивать русских". Отсюда – особо циничное отношение ВСУ к мирным украинским и российским гражданам, обыкновенный фашизм.В середине апреля российские войска совместно с силами Донецкой и Луганской народных республик приступили к ликвидации Донбасского котла (Славянск – Краматорск – Артемовск), в котором находятся до 100 тысяч украинских военнослужащих.Успешный итог этой операции может стать прологом полного и стремительного разгрома ВСУ на всей территории Украины. Поэтому безрассудные террористические атаки украинских "берсерков" на территории РФ в апреле могут быть продолжены. Как и массированные ракетные удары ВС России по центрам принятия решений в Киеве. Что касается заокеанских "центров", там не должно быть иллюзий полной безнаказанности.Вашингтон за минувшие полтора месяца поставил Киеву оружия на 1,65 млрд долларов, и Россия потребовала от США прекратить вооружение Украины. В противном случае обещаны "непредсказуемые последствия". Об этом говорится в официальной дипломатической ноте МИД РФ, копия которой оказалась в редакции The Washington Post.Москва зла не помнит, она все записывает. Следственный комитет России располагает данными о поставках вооружения на Украину из 25 государств, в том числе из 21 страны НАТО. Некоторые "партнеры" настолько увлеклись, что иссякают их собственные арсеналы и ресурсы обороноспособности.Однако не в коня корм – ВСУ использует военную помощь Запада нерационально, а российские ракетно-бомбовые удары ежесуточно уничтожают тысячи единиц натовского вооружения на позициях, базах и в арсеналах на всей территории Украины, от Харькова до Ивано-Франковска. К тому же кончаются мобилизационные резервы, и Верховная рада вынуждена сочинять законы о службе в ВСУ иностранных граждан – еще одна попытка втянуть в прямой военный конфликт с Россией всю Европу.Вооруженные силы РФ, безусловно, "перемелют" пеструю сборную команду защитников киевского режима. После завершения российской военной спецоперации история не закончится. Москва принципиально, последовательно и соразмерно ответит на враждебные антироссийские действия соседей по планете, имея для этого политическую волю, военную силу, международное право и достойный предлог – формирование равной, неделимой безопасности многополярного мира. Раньше или позже, Соединенным Штатам придется убрать свои оккупационные войска из Европы.ИГ* - запрещенная в РФ террористическая группировка.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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