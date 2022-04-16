https://uz.sputniknews.ru/20220416/obraschenie-jeny-medvedchuka-k-rodstvennikam-plennyx-britantsev--video-24019781.html
Обращение жены Медведчука к родственникам пленных британцев – видео
Обращение жены Медведчука к родственникам пленных британцев – видео
Супруга задержанного на Украине оппозиционного политика Медведчука просит премьер-министра Великобритании повлиять на Киев.
2022-04-16T16:49+0500
2022-04-16T16:49+0500
2022-04-16T16:59+0500
специальная военная операция россии в донбассе
пленные
украина
великобритания
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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Жена задержанного лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука обратилась с просьбой к родственникам плененных силами России и ДНР подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера.В видео Оксана Марченко просит их повлиять на премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. Жена Медведчука обращается к Лондону обменять ее мужа на граждан Британии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала обращение жены Медведчука.Читайте также:
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пленные, украина, великобритания, премьер-министр
Обращение жены Медведчука к родственникам пленных британцев – видео
16:49 16.04.2022 (обновлено: 16:59 16.04.2022)
Супруга задержанного на Украине оппозиционного политика Медведчука просит премьер-министра Великобритании повлиять на Киев.
ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Жена задержанного лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука обратилась с просьбой к родственникам плененных силами России и ДНР подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера.
В видео Оксана Марченко просит их повлиять на премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. Жена Медведчука обращается к Лондону обменять ее мужа на граждан Британии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала обращение жены Медведчука.
"Съездивший недавно в Киев Борис Джонсон наверняка в курсе судьбы подданных королевского величества. Не замедлит с ответом же. А Лиз Трасс расскажет, что британцы там в принципе делали", - отметила Захарова.