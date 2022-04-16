https://uz.sputniknews.ru/20220416/obraschenie-jeny-medvedchuka-k-rodstvennikam-plennyx-britantsev--video-24019781.html

Обращение жены Медведчука к родственникам пленных британцев – видео

Обращение жены Медведчука к родственникам пленных британцев – видео

Супруга задержанного на Украине оппозиционного политика Медведчука просит премьер-министра Великобритании повлиять на Киев.

2022-04-16T16:49+0500

2022-04-16T16:49+0500

2022-04-16T16:59+0500

специальная военная операция россии в донбассе

пленные

украина

великобритания

премьер-министр

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Жена задержанного лидера украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука обратилась с просьбой к родственникам плененных силами России и ДНР подданных Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера.В видео Оксана Марченко просит их повлиять на премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. Жена Медведчука обращается к Лондону обменять ее мужа на граждан Британии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала обращение жены Медведчука.Читайте также:

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пленные, украина, великобритания, премьер-министр