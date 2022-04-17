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Экс-глава МИД Германии обвинил посла Украины в "распространении теории заговора"
Экс-глава МИД Германии обвинил посла Украины в "распространении теории заговора"
Бывший министр Зигмар Габриэль раскритиковал украинского посла в Германии после обвинений в адрес президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
2022-04-17T15:13+0500
2022-04-17T15:13+0500
2022-04-17T15:13+0500
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль обвинил посла Украины Андрея Мельника за "распространение теории заговора", сообщает РИА Новости.Критику в адрес украинского представителя Габриэль высказал после высказываний посла в адрес президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Дипломат заявил, что Штайнмайер долгие годы создавал и поддерживает "паутину контактов" с Россией.Украинский посол ранее сделал несколько громких заявлений, в частности, требуя от Германии предоставить Украине оружие, а от Евросоюза – ввести эмбарго на российские энергоносители.На днях в Интернете появилась петиция с призывом выдворить дипломата из Германии. Как отмечают авторы инициативы, его заявления в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные, а выполнение его требований привело бы к усилению экономического кризиса.Реакцию Зигмара Габриэля уже прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.Читайте также: "Это реальнее, чем сама реальность" - американский журналист о денацификации - видео
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германия, украина, посол
Экс-глава МИД Германии обвинил посла Украины в "распространении теории заговора"
Бывший министр Зигмар Габриэль раскритиковал украинского посла в Германии после обвинений в адрес президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik.
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль обвинил посла Украины Андрея Мельника за "распространение теории заговора", сообщает РИА Новости
.
Критику в адрес украинского представителя Габриэль высказал после высказываний посла в адрес президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Дипломат заявил, что Штайнмайер долгие годы создавал и поддерживает "паутину контактов" с Россией.
"Такое сравнение подразумевает, что бывшая канцелярия и министр иностранных дел помогали лоббировать интересы России в Германии. Это неправда", — пояснил Габриэль.
Украинский посол ранее сделал несколько громких заявлений, в частности, требуя от Германии предоставить Украине оружие, а от Евросоюза – ввести эмбарго на российские энергоносители.
На днях в Интернете появилась петиция с призывом выдворить дипломата из Германии. Как отмечают авторы инициативы, его заявления в адрес немцев неблагодарные и беспочвенные, а выполнение его требований привело бы к усилению экономического кризиса.
Реакцию Зигмара Габриэля уже прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.
"Не нравится? Теперь Берлину осталось лишь представить, что такие Мельники ровно с такой же идеологией — но уже не в облике послов, а с нашивками "Азова" и автоматами — восемь лет терроризировали людей на Украине и угрожали России", - подчеркнула она. А если бы такое чудовище выросло под боком у ФРГ? Просто потому, что Вашингтону захотелось бы сделать из сопредельной Германии страны бойцового бультерьера, которого натравливали бы на немцев", - подчеркнула она.