"Не нравится? Теперь Берлину осталось лишь представить, что такие Мельники ровно с такой же идеологией — но уже не в облике послов, а с нашивками "Азова" и автоматами — восемь лет терроризировали людей на Украине и угрожали России", - подчеркнула она. А если бы такое чудовище выросло под боком у ФРГ? Просто потому, что Вашингтону захотелось бы сделать из сопредельной Германии страны бойцового бультерьера, которого натравливали бы на немцев", - подчеркнула она.