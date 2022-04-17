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Объемы торговли резко выросли сразу в нескольких регионах страны
Объемы торговли резко выросли сразу в нескольких регионах страны
Из 542 тысяч предприятий в Узбекистане 479 являются субъектами предпринимательства.
2022-04-17T09:39+0500
2022-04-17T09:39+0500
экономика
торговля
узбекистан
предпринимательство
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Узбекистане выросли объемы торговли. Об этом сообщает Госкомстат, опубликовавший статистические данные за январь-февраль текущего года. На фоне аналогичного периода за 2021 год в Ташкенте торговля выросла на 871,3 млрд сумов или на 14,6%, отмечают в ведомстве.На втором месте по увеличению обьемов торговли находится Ташкентская область - прирост составил 12,2%.Замыкает тройку лидеров в сфере торговле по стране Навоийская область с показателем прироста 10,6%. По данным Госкомстата, Узбекистан активно восстанавливается после коронакризиса. По состоянию на 1 апреля этого года число действующих в республике предприятий составило порядка 542 тыс. При этом Госкомстат не учитывал фермерские и декханские хозяйства. По сравнению с прошлым годом количество предприятий выросло почти на 10%. 479 тыс предприятий из 542 являются субъектами предпринимательства, отметили в комитете. 108 тыс из них прихлдятся на Ташкент, 51 тыс - на Ташкентскую область, почти 49 тыс - на Самаркандскую. По данным официальной статистики, основным торговым партнером Узбекистана является Россия. По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики. По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также:
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торговля, узбекистан, предпринимательство

Объемы торговли резко выросли сразу в нескольких регионах страны

09:39 17.04.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Из 542 тысяч предприятий в Узбекистане 479 являются субъектами предпринимательства.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Узбекистане выросли объемы торговли. Об этом сообщает Госкомстат, опубликовавший статистические данные за январь-февраль текущего года.

На фоне аналогичного периода за 2021 год в Ташкенте торговля выросла на 871,3 млрд сумов или на 14,6%, отмечают в ведомстве.
На втором месте по увеличению обьемов торговли находится Ташкентская область - прирост составил 12,2%.
Замыкает тройку лидеров в сфере торговле по стране Навоийская область с показателем прироста 10,6%.

По данным Госкомстата, Узбекистан активно восстанавливается после коронакризиса. По состоянию на 1 апреля этого года число действующих в республике предприятий составило порядка 542 тыс. При этом Госкомстат не учитывал фермерские и декханские хозяйства. По сравнению с прошлым годом количество предприятий выросло почти на 10%.

479 тыс предприятий из 542 являются субъектами предпринимательства, отметили в комитете. 108 тыс из них прихлдятся на Ташкент, 51 тыс - на Ташкентскую область, почти 49 тыс - на Самаркандскую.

По данным официальной статистики, основным торговым партнером Узбекистана является Россия.

По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.
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