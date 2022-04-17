Объемы торговли резко выросли сразу в нескольких регионах страны
© Sputnik / Рамиз БахтияровФлаг Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Из 542 тысяч предприятий в Узбекистане 479 являются субъектами предпринимательства.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В Узбекистане выросли объемы торговли. Об этом сообщает Госкомстат, опубликовавший статистические данные за январь-февраль текущего года.
На фоне аналогичного периода за 2021 год в Ташкенте торговля выросла на 871,3 млрд сумов или на 14,6%, отмечают в ведомстве.
На втором месте по увеличению обьемов торговли находится Ташкентская область - прирост составил 12,2%.
Замыкает тройку лидеров в сфере торговле по стране Навоийская область с показателем прироста 10,6%.
По данным Госкомстата, Узбекистан активно восстанавливается после коронакризиса. По состоянию на 1 апреля этого года число действующих в республике предприятий составило порядка 542 тыс. При этом Госкомстат не учитывал фермерские и декханские хозяйства. По сравнению с прошлым годом количество предприятий выросло почти на 10%.
479 тыс предприятий из 542 являются субъектами предпринимательства, отметили в комитете. 108 тыс из них прихлдятся на Ташкент, 51 тыс - на Ташкентскую область, почти 49 тыс - на Самаркандскую.
По данным официальной статистики, основным торговым партнером Узбекистана является Россия.
По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.
На фоне аналогичного периода за 2021 год в Ташкенте торговля выросла на 871,3 млрд сумов или на 14,6%, отмечают в ведомстве.
На втором месте по увеличению обьемов торговли находится Ташкентская область - прирост составил 12,2%.
Замыкает тройку лидеров в сфере торговле по стране Навоийская область с показателем прироста 10,6%.
По данным Госкомстата, Узбекистан активно восстанавливается после коронакризиса. По состоянию на 1 апреля этого года число действующих в республике предприятий составило порядка 542 тыс. При этом Госкомстат не учитывал фермерские и декханские хозяйства. По сравнению с прошлым годом количество предприятий выросло почти на 10%.
479 тыс предприятий из 542 являются субъектами предпринимательства, отметили в комитете. 108 тыс из них прихлдятся на Ташкент, 51 тыс - на Ташкентскую область, почти 49 тыс - на Самаркандскую.
По данным официальной статистики, основным торговым партнером Узбекистана является Россия.
По итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.
По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.
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