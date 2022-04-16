https://uz.sputniknews.ru/20220416/za-dva-mesyatsa-uzbekistan-eksportiroval-okolo-5-tystonn-granatov-24017052.html

За два месяца Узбекистан экспортировал около 5 тыс. тонн гранатов

За два месяца Узбекистан экспортировал около 5 тыс. тонн гранатов

Лидером закупок узбекистанских гранатов стала Россия.

2022-04-16T12:25+0500

2022-04-16T12:25+0500

2022-04-16T12:32+0500

экономика

узбекистан

экспорт

гранат

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ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. За январь и февраль 2022 года Узбекистан экспортировал около 5 тыс. тонн гранатов. Сумма экспорта составляет $5,4 млн. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.По данным официальной статистики, экспорт гранатов увеличился на 1,5 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего гранатов экспортировали в Россию - 2,5 тыс. тонны. На втором месте Казахстан – 1,7 тыс. тонн. Далее идут Таджикистан - 492 тонны и Кыргызстан - 239 тонн.Лидером по экспорту гранатов стала Кашкадарьинская область с показателем 998 тонн. Сурхандарьинская область занимает второе место с 823 тоннами гранатов. И замыкают цепочку Ташкентская область - 767 тонн и Ферганская – 661 тонна.Ранее сообщалось, что российские рестораторы также проявили большой интерес к поставкам овощей, фруктов, орехов, а также текстиля и вина из Узбекистана. Согласно заявлению главы Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, специальное мероприятие с закупщиками и поставщиками из России запланировано на май.В сфере торгового оборота ключевым партнером Узбекистана остается Россия. В начале этого года республика экспортировала в РФ товаров на 346,8 млн долларов. В топ-5 государств, закупающих товары в Узбекистане, вошли также Китай, Турция, Казахстан и Кыргызстан.Также Госкомстат сообщал, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот между Узбекистаном и Россией увеличился на 32,8%, до 7,517 миллиарда долларов. РФ вышла на первое место среди крупных стран-партнеров республики с долей 17,9% в общем объеме внешнеторгового оборота республики.По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Россия уделяет особое место Узбекистану в деле переориентации экспорта и импорта, поиска новых поставщиков, выстраивания новых логистических и произведенных цепочек.Читайте также:

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узбекистан, экспорт, гранат