https://uz.sputniknews.ru/20220417/tamojennaya-stavka-na-vvoz-avto-s-bolshim-obemom-dvigatelya-snijaetsya-24026124.html

Таможенная ставка на ввоз авто с большим объемом двигателя снижается

Таможенная ставка на ввоз авто с большим объемом двигателя снижается

Впервые установлены размеры таможенных платежей для гибридных автомобилей. При их импорте придется заплатить 15-30% от стоимости.

2022-04-17T13:09+0500

2022-04-17T13:09+0500

2022-04-17T13:09+0500

общество

автомобили

таможня

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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Согласно постановлениюпрезидента "О дальнейшем совершенствовании межбюджетных отношений и налогового администрирования" снизились ставки таможенных платежей при импорте автомобилей.Снижение касается новых транспортных средств, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан.Кроме того, впервые в законодательстве установлены таможенные ставки для гибридных автомобилей. К ним относятся автомобили, имеющие как двигатель внутреннего сгорания, так и электродвигатель.При импорте таких автомобилей придется заплатить пошлину в размере 15-30% от стоимости автомобиля в зависимости от типа двигателя и периода производства.Размеры платежа за таможенное оформление автомобилей с объемом двигателя более 3000 см уменьшат поэтапно.В частности, с 15 апреля по 31 декабря текущего года тарифные ставки снизятся с 30% до 15%. При этом дополнительные коэффициенты, установленные за каждый кубический сантиметр мощности двигателя автомобиля, также уменьшатся вдвое – с 3 до 1,5 доллара.С 1 января 2023 года снизятся также дополнительные коэффициенты, установленные на объем двигателя автомобиля (с 1,5 до 1,25 доллара), при этом базовая ставка пошлины в размере 15% останется неизменной.Ранее решением президента с 22 февраля 2022 года ставка таможенной пошлины на новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана, была снижена вдвое.Читайте также: Госкомстат назвал самый востребованный автомобиль среди узбекистанцев

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автомобили, таможня