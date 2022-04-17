https://uz.sputniknews.ru/20220417/tamojennaya-stavka-na-vvoz-avto-s-bolshim-obemom-dvigatelya-snijaetsya-24026124.html
Таможенная ставка на ввоз авто с большим объемом двигателя снижается
Таможенная ставка на ввоз авто с большим объемом двигателя снижается
Впервые установлены размеры таможенных платежей для гибридных автомобилей. При их импорте придется заплатить 15-30% от стоимости.
2022-04-17T13:09+0500
2022-04-17T13:09+0500
2022-04-17T13:09+0500
общество
автомобили
таможня
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Согласно постановлениюпрезидента "О дальнейшем совершенствовании межбюджетных отношений и налогового администрирования" снизились ставки таможенных платежей при импорте автомобилей.Снижение касается новых транспортных средств, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан.Кроме того, впервые в законодательстве установлены таможенные ставки для гибридных автомобилей. К ним относятся автомобили, имеющие как двигатель внутреннего сгорания, так и электродвигатель.При импорте таких автомобилей придется заплатить пошлину в размере 15-30% от стоимости автомобиля в зависимости от типа двигателя и периода производства.Размеры платежа за таможенное оформление автомобилей с объемом двигателя более 3000 см уменьшат поэтапно.В частности, с 15 апреля по 31 декабря текущего года тарифные ставки снизятся с 30% до 15%. При этом дополнительные коэффициенты, установленные за каждый кубический сантиметр мощности двигателя автомобиля, также уменьшатся вдвое – с 3 до 1,5 доллара.С 1 января 2023 года снизятся также дополнительные коэффициенты, установленные на объем двигателя автомобиля (с 1,5 до 1,25 доллара), при этом базовая ставка пошлины в размере 15% останется неизменной.Ранее решением президента с 22 февраля 2022 года ставка таможенной пошлины на новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана, была снижена вдвое.Читайте также: Госкомстат назвал самый востребованный автомобиль среди узбекистанцев
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автомобили, таможня
Таможенная ставка на ввоз авто с большим объемом двигателя снижается
Впервые установлены размеры таможенных платежей для гибридных автомобилей. При их импорте придется заплатить 15-30% от стоимости.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik
. Согласно постановлению
президента "О дальнейшем совершенствовании межбюджетных отношений и налогового администрирования" снизились ставки таможенных платежей при импорте автомобилей.
Снижение касается новых транспортных средств, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Республики Узбекистан.
Кроме того, впервые в законодательстве установлены таможенные ставки для гибридных автомобилей. К ним относятся автомобили, имеющие как двигатель внутреннего сгорания, так и электродвигатель.
При импорте таких автомобилей придется заплатить пошлину в размере 15-30% от стоимости автомобиля в зависимости от типа двигателя и периода производства.
Размеры платежа за таможенное оформление автомобилей с объемом двигателя более 3000 см уменьшат поэтапно.
В частности, с 15 апреля по 31 декабря текущего года тарифные ставки снизятся с 30% до 15%. При этом дополнительные коэффициенты, установленные за каждый кубический сантиметр мощности двигателя автомобиля, также уменьшатся вдвое – с 3 до 1,5 доллара.
С 1 января 2023 года снизятся также дополнительные коэффициенты, установленные на объем двигателя автомобиля (с 1,5 до 1,25 доллара), при этом базовая ставка пошлины в размере 15% останется неизменной.
Ранее решением президента с 22 февраля 2022 года ставка таможенной пошлины на новые транспортные средства, дата выпуска которых не превышает одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана, была снижена вдвое.