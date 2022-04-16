https://uz.sputniknews.ru/20220416/goskomstat-nazval-samyy-vostrebovannyy-avtomobil-sredi-uzbekistantsev-24002400.html
Госкомстат назвал самый востребованный автомобиль среди узбекистанцев
Госкомстат назвал самый востребованный автомобиль среди узбекистанцев
Выяснилось, какие машины наиболее популярны у жителей республики.
2022-04-16T09:05+0500
2022-04-16T09:05+0500
2022-04-16T11:14+0500
общество
автомобили
госкомстат
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20418411_0:367:2989:2048_1920x0_80_0_0_fa1b71b92ac17fbd3323c94a81a19783.jpg
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Государственный комитет по статистике опубликовал список самых востребованных автомобилей за 2021 год у жителей Узбекистана.На данным момент в республике насчитывается 2 409 749 автомобилей. Население страны равно чуть более 35 миллионов человек. Самыми популярными авто у жителей Узбекистана считаются "Нексий", "Дамас", "Ласетти/Джентра", "Кобальт", "Матиз", и "Спарк".Комитет по статистике опубликовал данные по количеству автомобилей, находящихся в собственности у узбекистанцев:До этого центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) заявил, что за прошедший месяц в Узбекистане была зарегистрирована продажа 112,1 тыс. автомобилей, что на 102% больше по сравнению с мартом 2021 года.Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" намерен расширить производство автомобилей Lada на заводе в Джизакской области. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Читайте также:Автомобилистов ожидают проверки на дорогах
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/08/20418411_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8daa1cbe4c94ae4e47b2b1766f9b173c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
автомобили, госкомстат, узбекистан
Госкомстат назвал самый востребованный автомобиль среди узбекистанцев
09:05 16.04.2022 (обновлено: 11:14 16.04.2022)
Выяснилось, какие машины наиболее популярны у граждан Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Государственный комитет по статистике опубликовал список
самых востребованных автомобилей за 2021 год у жителей Узбекистана.
На данным момент в республике насчитывается 2 409 749 автомобилей. Население страны равно чуть более 35 миллионов человек. Самыми популярными авто у жителей Узбекистана считаются "Нексий", "Дамас", "Ласетти/Джентра", "Кобальт", "Матиз", и "Спарк".
Комитет по статистике опубликовал данные по количеству автомобилей, находящихся в собственности у узбекистанцев:
весь модельный ряд "Нексий" — 687 164 единицы;
"Дамас" — 478 270 единиц;
"Ласетти/Джентра" — 334 334 единицы;
"Кобальт" — 331 728 единиц;
"Матиз" — 296 442 единицы;
"Спарк" — 281 811 единиц.
До этого центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) заявил, что за прошедший месяц в Узбекистане была зарегистрирована продажа 112,1 тыс. автомобилей, что на 102% больше по сравнению с мартом 2021 года.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" намерен расширить производство автомобилей Lada на заводе в Джизакской области. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал
торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.