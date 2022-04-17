https://uz.sputniknews.ru/20220417/uzbekistan-budet-obmenivatsya-s-drugimi-stranami-dannymi-po-kiberbezopasnosti-24028632.html

Узбекистан будет обмениваться с другими странами данными по кибербезопасности

Узбекистан будет обмениваться с другими странами данными по кибербезопасности

Республика будет выдавать информацию по киберпреступлениям иностранным государствам и международным организациям, если она не препятствует следственным действиям.

2022-04-17T16:14+0500

2022-04-17T16:14+0500

2022-04-17T16:14+0500

общество

безопасность

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Узбекистан будет обмениваться данными по киберпреступлениям с другими странами. Это следует из закона "О кибербезопасности", подписанного на днях президентом Шавкатом Миризёевым. Депутаты Сената Олий Мажлиса одобрили законопроект 17 марта. По закону, правоохранительные органы республики будут выдавать такую информацию, если эти сведения не препятствуют следственным действиям или судебному процессу и служат приостановке кибератак, своевременному выявлению и устранению преступных действий, совершаемых с использованием киберпространства.За кибербезопасность в Узбекистане теперь будет отвечать Служба государственной безопасности (СГБ).Как заявили в сенате, принятие закона имеет важное значение, прежде всего, для обеспечения безопасности личности, общества и государстваЧитайте также: СГБ будет отвечать за кибербезопасность

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безопасность, узбекистан