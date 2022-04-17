https://uz.sputniknews.ru/20220417/uzbekistan-budet-obmenivatsya-s-drugimi-stranami-dannymi-po-kiberbezopasnosti-24028632.html
Узбекистан будет обмениваться с другими странами данными по кибербезопасности
Узбекистан будет обмениваться с другими странами данными по кибербезопасности
Республика будет выдавать информацию по киберпреступлениям иностранным государствам и международным организациям, если она не препятствует следственным действиям.
2022-04-17T16:14+0500
2022-04-17T16:14+0500
2022-04-17T16:14+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Узбекистан будет обмениваться данными по киберпреступлениям с другими странами. Это следует из закона "О кибербезопасности", подписанного на днях президентом Шавкатом Миризёевым. Депутаты Сената Олий Мажлиса одобрили законопроект 17 марта. По закону, правоохранительные органы республики будут выдавать такую информацию, если эти сведения не препятствуют следственным действиям или судебному процессу и служат приостановке кибератак, своевременному выявлению и устранению преступных действий, совершаемых с использованием киберпространства.За кибербезопасность в Узбекистане теперь будет отвечать Служба государственной безопасности (СГБ).Как заявили в сенате, принятие закона имеет важное значение, прежде всего, для обеспечения безопасности личности, общества и государстваЧитайте также: СГБ будет отвечать за кибербезопасность
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безопасность, узбекистан
Узбекистан будет обмениваться с другими странами данными по кибербезопасности
Республика будет выдавать информацию по киберпреступлениям иностранным государствам и международным организациям, если она не препятствует следственным действиям.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Узбекистан будет обмениваться данными по киберпреступлениям с другими странами. Это следует из закона "О кибербезопасности", подписанного на днях президентом Шавкатом Миризёевым.
Депутаты Сената Олий Мажлиса одобрили законопроект 17 марта.
"Информация по вопросам борьбы с международной киберпреступностью может быть представлена иностранным государствам и международным организациям предварительно без запроса", - гласит закон, текст которого был опубликован накануне в газете "Народное слово
".
По закону, правоохранительные органы республики будут выдавать такую информацию, если эти сведения не препятствуют следственным действиям или судебному процессу и служат приостановке кибератак, своевременному выявлению и устранению преступных действий, совершаемых с использованием киберпространства.
За кибербезопасность в Узбекистане теперь будет отвечать Служба государственной безопасности (СГБ).
Как заявили в сенате, принятие закона имеет важное значение, прежде всего, для обеспечения безопасности личности, общества и государства