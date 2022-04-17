https://uz.sputniknews.ru/20220417/uzbekistanskaya-gimnastka-zavoevala-tri-zolota-na-kubke-mira-24029158.html

Узбекистанская гимнастка завоевала три "золота" на Кубке мира

Узбекистанская гимнастка завоевала три "золота" на Кубке мира

Команда республики заняла первое общекомандное место в международном первенстве по художественной гимнастике в Ташкенте.

2022-04-17T16:45+0500

2022-04-17T16:45+0500

2022-04-17T16:45+0500

спорт

гимнастика

ташкент

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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Завершился очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике. Он проходил 15-17 апреля в Ташкенте.Звездой первенства стала юная гимнастка Тахмина Икромова. Она завоевала "золото" в многоборье, а также в упражнениях с обручем и булавами, и "бронзу" в выступлении с лентой, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Женская сборная Узбекистана, тренирующаяся под руководством Рано Мухамедовой и Нилуфар Шомуродовой, на первенстве завоевала серебряные медали в многоборье и упражнении с 5 обручами и первое место в программе с 3 лентами и 2 мячами.Таким образом, сборная республики стала лидером Кубка мира с результатом 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медали.В феврале Икромова завоевала "бронзу" на международных соревнованиях в Москве.Читайте также: Лица страны: кем гордился Узбекистан в 2021 году – фото

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гимнастика, ташкент