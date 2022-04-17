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В жилом доме в Ташкенте держали живого львенка
В жилом доме в Ташкенте держали живого львенка
Юного африканского хищника хозяин завел "из любопытства" без каких-либо документов.
2022-04-17T18:57+0500
2022-04-17T18:57+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. У жителя Ташкента экологи изъяли живого африканского львенка, которого тот незаконно содержал во дворе своего дома, сообщает пресс-служба Комитета по экологии республики.Накануне сотрудник ташкентского РОВД сообщил в районное управление экологии и охраны окружающей среды, что во дворе своего дома житель кормит детеныша африканского льва.Выехав на место, инспекторы действительно обнаружили во дворе одного из домов африканского львенка. Хозяин дома не смог предоставить каких-либо документов, разрешающих ввоз или содержание животного. По его словам, хищника он завел "из любопытства".Инспекторы изъяли львенка и временно передали его в питомник "Steppe turtles". Ведется следствие.Читайте также: Житель Ургенча поймал гигантского сома — фото
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В жилом доме в Ташкенте держали живого львенка

18:57 17.04.2022
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды УзбекистанаВ жилом доме в Ташкенте незаконно содержали живого львенка
В жилом доме в Ташкенте незаконно содержали живого львенка - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2022
© Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана
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Юного африканского хищника хозяин завел "из любопытства" без каких-либо документов.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. У жителя Ташкента экологи изъяли живого африканского львенка, которого тот незаконно содержал во дворе своего дома, сообщает пресс-служба Комитета по экологии республики.
Накануне сотрудник ташкентского РОВД сообщил в районное управление экологии и охраны окружающей среды, что во дворе своего дома житель кормит детеныша африканского льва.
Выехав на место, инспекторы действительно обнаружили во дворе одного из домов африканского львенка. Хозяин дома не смог предоставить каких-либо документов, разрешающих ввоз или содержание животного. По его словам, хищника он завел "из любопытства".
Инспекторы изъяли львенка и временно передали его в питомник "Steppe turtles". Ведется следствие.
Читайте также: Житель Ургенча поймал гигантского сома — фото
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