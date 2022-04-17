https://uz.sputniknews.ru/20220417/v-samarkande-otkrylas-vystavka-formula-vremeni-24026476.html

В Самарканде открылась выставка “Формула времени”

В Самарканде открылась выставка “Формула времени”

Она представляет современные произведения нового поколения узбекских художников из разных регионов республики.

2022-04-17T13:39+0500

2022-04-17T13:39+0500

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культура

самарканд

выставка

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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В Самарканде открылась выставка современного искусства "Вакт формуласи" ("Формула времени").Это проект первого в Узбекистане нематериального музея современного искусства “Рухсор”, осуществляемый при поддержке Самаркандского государственного музея-заповедника.Для проекта отобраны произведения десяти талантливых молодых художников Узбекистана, живущих и работающих в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Коканде и Намангане. Выставка продлится до 14 мая.Читайте также: В Узбекистане пройдет международный Фестиваль изобразительного и прикладного искусства

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самарканд, выставка