https://uz.sputniknews.ru/20220417/v-samarkande-otkrylas-vystavka-formula-vremeni-24026476.html
В Самарканде открылась выставка “Формула времени”
В Самарканде открылась выставка “Формула времени”
Она представляет современные произведения нового поколения узбекских художников из разных регионов республики.
2022-04-17T13:39+0500
2022-04-17T13:39+0500
2022-04-17T13:42+0500
культура
самарканд
выставка
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В Самарканде открылась выставка современного искусства "Вакт формуласи" ("Формула времени").Это проект первого в Узбекистане нематериального музея современного искусства “Рухсор”, осуществляемый при поддержке Самаркандского государственного музея-заповедника.Для проекта отобраны произведения десяти талантливых молодых художников Узбекистана, живущих и работающих в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Коканде и Намангане. Выставка продлится до 14 мая.Читайте также: В Узбекистане пройдет международный Фестиваль изобразительного и прикладного искусства
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самарканд, выставка
В Самарканде открылась выставка “Формула времени”
13:39 17.04.2022 (обновлено: 13:42 17.04.2022)
Она представляет современные произведения нового поколения узбекских художников из разных регионов республики.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. В Самарканде открылась выставка современного искусства "Вакт формуласи" ("Формула времени").
Это проект первого в Узбекистане нематериального музея современного искусства “Рухсор”, осуществляемый при поддержке Самаркандского государственного музея-заповедника.
"Масштабная выставка представляет современное искусство нового поколения узбекских художников. Они представляют новые формулы и изменение в изобразительном искусстве Узбекистана в новом времени", - сообщил корреспонденту Sputnik
куратор проекта Нормурод Негматов.
Для проекта отобраны произведения десяти талантливых молодых художников Узбекистана, живущих и работающих в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Коканде и Намангане. Выставка продлится до 14 мая.