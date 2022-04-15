https://uz.sputniknews.ru/20220415/v-uzbekistane-proydet-mejdunarodnyy-festival-izobrazitelnogo-i-prikladnogo-iskusstva-24005376.html

В Узбекистане пройдет международный Фестиваль изобразительного и прикладного искусства

В Узбекистане пройдет международный Фестиваль изобразительного и прикладного искусства

График выставок и мастер-классов – в нашем материале.

2022-04-15T17:15+0500

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культура

фестиваль

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik. Международный фестиваль изобразительного и прикладного искусства с 18 по 22 апреля пройдет в Узбекистане, сообщает пресс-служба Академии художеств.Мероприятие будет посвящено Году обеспечения интересов человека и развития махалли.Участниками фестиваля станут местные молодые художники в возрасте до 30 лет, обучающиеся и работающие в сфере изобразительного и прикладного искусства, а также творческие коллективы, которые занимаются живописью, скульптурой, графикой, прикладным искусством и дизайном.Организаторы фестиваля также пригласили представителей 11-ти зарубежных дипломатических миссий, действующих на территории Узбекистана. Кроме этого, как сообщили организаторы корреспонденту Sputnik, мероприятие посетят деятели искусств из России, Таджикистана, Польши и Южной Кореи.Мероприятие поддержал и российский завод художественных красок "Невская палитра".В рамках фестиваля пройдет целый ряд мероприятий. В частности, выставки и мастер-классы известных художников и скульпторов пройдут в Ташкенте и Каракалпакстане.18 апреля18 апреля в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) в 11:45 откроется художественная выставка Университета Кемён из Южной Кореи.В тот же день на втором этаже ЦВЗ в 12:00 стартует персональная выставка скульптора Азамата Хатамова. А в Ташкентском доме фотографии с 17:00 начнет работу выставка художников Узбекистана и Таджикистана "Прогулка по махалле".19 апреля19 апреля, в 10:30 утра в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы начнется фотовыставка "Археология – связь между прошлым и будущим". А в Ташкентском доме фотографии художники из Таджикистана проведут мастер-класс на тему "Палитра махалли" с 11:30 утра.Другой мастер-класс будет посвящен станковой живописи. Он пройдет в Центральном выставочном зале (начало в 14:00).В этот день также открывается выставка в Каракалпакстане. Начало экспозиции "Мой родной край, мой Каракалпакстан" - 17:00.20 апреляВ Государственном музее искусств Узбекистана в 11:30 откроется выставка художницы Зинаиды Ковалевской, посвященная 120-летию со дня ее рождения.В 15:00 в Центральном выставочном зале пройдет мастер-класс по дереву от специалистов Творческого Союза художников Узбекистана.А в 16:00 в Ташкентском доме фотографии состоится персональная выставка художника театра и кино Доно Ганиевой.21 апреляВ этот день в Центральном выставочном зале в 14:00 состоится мастер-класс по интерьеру от академика Марины Бородиной. А в ЦВЗ в 16:00 начнется творческая встреча скульптора Азамата Хатамова.22 апреляАзамт Хатамов проведет мастер-класс по скульптуре в ЦВЗ в 11:00. А в Музее миниатюры Востока имени Бехзода состоится мастер-класс по темпере Саиды Жалиловой.Читайте также:В Фергане пройдет первый книжный фестивальНа фестивале "Бойсун бахори" состоится шоу дронов

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