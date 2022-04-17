https://uz.sputniknews.ru/20220417/v-xarkove-azov-snes-pamyatnik-marshalu-jukovu-24030103.html

В Харькове "Азов" снес памятник маршалу Жукову

В Харькове "Азов" снес памятник маршалу Жукову

Власти города не давали распоряжение о сносе памятника, военные сделали это самовольно.

2022-04-17T17:55+0500

2022-04-17T17:55+0500

2022-04-17T18:06+0500

в мире

украина

харьков

маршал георгий жуков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1400/88/14008839_0:18:2336:1332_1920x0_80_0_0_a6aa7818b26c41a64324439904e63896.jpg

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Харькове боевики "Азова" демонтировали бюст советскому маршалу Жукову и изрисовали постамент, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").По словам Топчий, к памятнику подъехали две машины с военными. Военнослужащие сняли бюст и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что бюст демонтировало спецподразделение "Кракен" полка "Азов". против которого в России возбуждено уголовное дело.Читайте также: "Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики

харьков

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

украина, харьков, маршал георгий жуков