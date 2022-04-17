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В Харькове "Азов" снес памятник маршалу Жукову
В Харькове "Азов" снес памятник маршалу Жукову
Власти города не давали распоряжение о сносе памятника, военные сделали это самовольно.
2022-04-17T17:55+0500
2022-04-17T17:55+0500
2022-04-17T18:06+0500
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ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Харькове боевики "Азова" демонтировали бюст советскому маршалу Жукову и изрисовали постамент, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").По словам Топчий, к памятнику подъехали две машины с военными. Военнослужащие сняли бюст и увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно, что бюст демонтировало спецподразделение "Кракен" полка "Азов". против которого в России возбуждено уголовное дело.Читайте также: "Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
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украина, харьков, маршал георгий жуков
В Харькове "Азов" снес памятник маршалу Жукову
17:55 17.04.2022 (обновлено: 18:06 17.04.2022)
Власти города не давали распоряжение о сносе памятника, военные сделали это самовольно.
ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Харькове боевики "Азова" демонтировали бюст советскому маршалу Жукову и изрисовали постамент, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").
"Бюст советскому маршалу Георгию Жукову на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля. Эту информацию Суспільному подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. По ее словам, это сделали военные", - пишет издание.
По словам Топчий, к памятнику подъехали две машины с военными. Военнослужащие сняли бюст и увезли в неизвестном направлении.
Позже стало известно, что бюст демонтировало спецподразделение "Кракен" полка "Азов". против которого в России возбуждено уголовное дело.