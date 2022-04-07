https://uz.sputniknews.ru/20220407/nelyudi-xuje-terroristov-chem-otlichilis-ukrainskie-siloviki-23834763.html

"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики

"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики

Пытки, садизм, психологические издевательства и казни — в Сети публикуют все новые доказательства бесчеловечного обращения украинских силовиков с пленными.

2022-04-07T16:03+0500

2022-04-07T16:03+0500

2022-04-07T16:03+0500

колумнисты

террористы

украина

пытки

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Военнослужащие ВСУ и нацбатов, не скрывая лиц, на камеру расстреливают и калечат российских солдат. Официальный Киев только на словах осуждает эти "эксцессы", а на деле — попросту игнорирует. Фактически националисты получили карт-бланш на любые зверства.Казнь под КиевомНа кадрах недавнего видео от ВСУ — идущая через лесополосу дорога в Киевской области. На асфальте — четверо окровавленных бойцов в форме ВДВ России. Один еще жив — шевелится и хрипит. Однако никто не пытается ему помочь. Наоборот, украинский силовик тремя выстрелами из автомата хладнокровно добивает раненого. "Вот они, защитнички, вот она, российская армия", — радостно приговаривает оператор.Украинцы в прекрасном расположении духа: шутят, смеются и бахвалятся "победой". Видно, что роль палачей им по душе. То, что безоружных десантников казнили, а не сразили в честном бою, сомнений не вызывает. Тела лежат рядом, все добиты выстрелом в голову, у одного руки связаны за спиной. Позже выяснилось, что это видео сняли 30 марта, когда российские войска покидали Киевскую область: БМД попала в засаду.Председатель СК поручил возбудить уголовное дело, тщательно расследовать обстоятельства произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений националистов, установить их личности.В соцсетях быстро опознали некоторых "героев" того видео. Это, предположительно, боевик "Грузинского легиона" Теймураз Хизанишвили и киевлянин Алексей Антонюк. Они неоднократно бывали в командировках в Донбассе, имеют немалый боевой опыт. И, вероятно, их уже взяли на карандаш российские спецслужбы.Украинские националисты ограбили дальнобойщиков из Узбекистана — видео"Пытки не снимать"Первое видео пыток пленных опубликовали в Сети 27 марта. На кадрах националисты издеваются над ранеными российскими солдатами. Во время допроса один из них, по всей видимости, умирает. Троим простреливают ноги. При таких травмах и отсутствии медицинской помощи человек очень быстро истекает кровью. В тот же день появился еще более жуткий ролик: националист с особой жестокостью убивает связанного военнослужащего ножом.Позже стало известно, что над пленными издевались в селе Малая Рогань под Харьковом на территории местного молочного завода. По данным российского следствия, в расправе участвовали 28-летний Сергей Величко и 26-летний Константин Немичев. Оба — приверженцы ультраправой идеологии, входят в командный состав подразделения "Кракен" полка "Азов". СК возбудил против них уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц с особой жестокостью"."На Украине нацистов нет": Россия и Запад знают и помнят о нацизме разноеДействия садистов поразили даже западных журналистов, которые, как правило, не замечают нацистов на Украине. Многие СМИ обвинили Киев в нарушении правил ведения войны. Пришлось реагировать. Советник президента Алексей Арестович признал подобное обращение с военнопленными преступлением и призвал наказать виновных.То же самое сказали российской делегации украинские переговорщики на встрече в Стамбуле в конце марта. Тем не менее ни Величко, ни Немичева так и не задержали. Киев просто запретил публиковать подобные видео. Еще раз: не пытать, а предавать огласке. Однако националисты даже этот запрет проигнорировали."Реклама" пленаНа днях Минобороны России обнародовало серию интервью с военнослужащими, вернувшимися по обмену из украинского плена. Бойцы рассказывают, что их жестоко избивали, держали в холодных помещениях, не кормили. И постоянно давили психологически, издевались, вслух обсуждали, каким способом будут их убивать. Особенно доставалось летчикам — пытали сутки напролет, не давали спать, грозили искалечить.Как выглядит Талаковка, обстрелянная украинской армией — видеоНа этом фоне то, в каких условиях содержат сдавшихся украинцев, больше напоминает санаторий. Их лечат в республиканских больницах и госпиталях, кормят армейскими сухпайками, разрешают звонить родственникам.То, как украинские силовики обращаются с российскими военнослужащими, очень напоминает "славные традиции" боевиков "Исламского государства"* или мексиканских наркокартелей — поистине звериная жестокость. Идеологические наследники палачей Хатыни и Бабьего Яра стремительно деградируют до уровня своих кумиров.* Террористическая организация, запрещенная в России.Источник: РИА Новости

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Андрей Коц https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18916265_0:2:101:103_100x100_80_0_0_08b26115be841bb565d975f4905c0cbf.jpg

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террористы, украина, пытки