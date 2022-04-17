https://uz.sputniknews.ru/20220417/v-xarkovskuyu-oblast-dostavili-50-tonn-gumanitarnoy-pomoschi-24024426.html
В Харьковскую область доставили 50 тонн гуманитарной помощи
В Харьковскую область доставили 50 тонн гуманитарной помощи
Российские военные передали мирным жителям вещи первой необходимости, детям раздали сладости.
2022-04-17T11:35+0500
2022-04-17T11:35+0500
2022-04-17T11:42+0500
специальная военная операция россии в донбассе
гуманитарная помощь
украина
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ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik. Российские военные доставили в Харьковскую область 50 тонн гуманитарной помощи, сообщают наши коллеги из Sputnik Ближнее зарубежье.Мирным жителям передали посылки с вещами первой необходимости, детям раздали конфеты.По словам очевидцев, из-за обстрелов ВСУ население вынуждено жить в укрытиях, без электричества, питьевой воды.Ранее РИА Новости сообщало, что в Донбассе и Херсонской области проводятся три гуманитарных операции. В рамках этих операций жителям передадут 315 тонн гуманитарной помощи из России.Всего со 2 марта на Украину российские военные доставили почти 12 тысяч тонн гуманитарных грузов. На пунктах сбора подготовлены свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Накануне в Донбасс отправилась первая фура с гуманитарным грузом, собранным в школах Подмосковья. Контейнер "Доброе дело" везет товары первой необходимости, продукты, канцелярские товары и игрушки. Школьники также отправили с гуманитарным грузом свои рисунки в поддержку жителей ДНР и ЛНР.Читайте также: За террористическую тактику ВСУ в России ответит не только Киев
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гуманитарная помощь, украина
В Харьковскую область доставили 50 тонн гуманитарной помощи
11:35 17.04.2022 (обновлено: 11:42 17.04.2022)
Российские военные передали мирным жителям вещи первой необходимости, детям раздали сладости.
ТАШКЕНТ, 17 апр – Sputnik.
Российские военные доставили в Харьковскую область 50 тонн гуманитарной помощи, сообщают наши коллеги из Sputnik Ближнее зарубежье
.
Мирным жителям передали посылки с вещами первой необходимости, детям раздали конфеты.
По словам очевидцев, из-за обстрелов ВСУ население вынуждено жить в укрытиях, без электричества, питьевой воды.
Ранее РИА Новости
сообщало, что в Донбассе и Херсонской области проводятся три гуманитарных операции. В рамках этих операций жителям передадут 315 тонн гуманитарной помощи из России.
Всего со 2 марта на Украину российские военные доставили почти 12 тысяч тонн гуманитарных грузов. На пунктах сбора подготовлены свыше 22 тысяч тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.
Накануне в Донбасс отправилась
первая фура с гуманитарным грузом, собранным в школах Подмосковья. Контейнер "Доброе дело" везет товары первой необходимости, продукты, канцелярские товары и игрушки. Школьники также отправили с гуманитарным грузом свои рисунки в поддержку жителей ДНР и ЛНР.