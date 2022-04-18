https://uz.sputniknews.ru/20220418/24038258.html

Вся правда о биолабораториях США за четыре минуты — видео

Вся правда о биолабораториях США за четыре минуты — видео

После распада СССР американские биолаборатории появились сразу в нескольких странах постсоветского пространства.

2022-04-18T10:21+0500

2022-04-18T10:21+0500

2022-04-18T10:21+0500

видео

биолаборатории

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В их числе — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Грузия и Украина. США долгое время заверяли, что это просто "центры по борьбе с опасными заболеваниями", пишет Sputnik Ближнее зарубежье. Однако население, которое находилось в непосредственной близости к этим "центрам", стало чаще болеть. При этом заболевания, которые наблюдались у местных жителей, не были для конкретной местности.Сейчас Штаты старательно скрывают информацию о деятельности "центров". Впрочем, Россия уже нашла все необходимые доказательства, которые не позволят утаить правду. Вся правда о биолабораториях США — в видео Sputnik. Между тем на днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не только американцы долгие годы вели военно-биологическую деятельность на Украине. Этим, по словам дипломата, занималась в том числе Германия. Читайте также:

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видео, биолаборатории