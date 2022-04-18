https://uz.sputniknews.ru/20220418/armi-2022-na-sayanskom-marshe-uzbekistan-v-troyke-liderov---video-24049711.html

"АРМИ-2022": на "Саянском марше" Узбекистан в тройке лидеров - видео

"АРМИ-2022": на "Саянском марше" Узбекистан в тройке лидеров - видео

Военнослужащие республики успешно преодолели 50-километровую дистанцию первого конкурса в рамках "АрМИ-2022" и подтвердили прошлогодний результат.

2022-04-18T16:23+0500

2022-04-18T16:23+0500

2022-04-18T16:31+0500

общество

военнослужащие

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 апр – Sputnik. Военнослужащие Узбекистана заняли третье место в соревновании по ски-альпинизму в рамках Армейских международных игр-2022.Сборную команду, вернувшуюся в понедельник из России, в аэропорту встретили представители Министерства обороны, а также родные, близкие и сослуживцы участников соревнований.Первый конкурс Армейских игр этого года, "Саянский марш", прошел 11-14 апреля в Красноярском крае. За победу в состязании боролись девять команд из России, Узбекистана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Абхазии и Южной Осетии.В рамках двухдневного конкурса по ски-альпинизму команды должны были преодолеть 50-километровую лыжную дистанцию и выполнить 12 специальных заданий, в том числе найти "пострадавшего" в лавине, поднять раненного по склону, подняться по склону на кошках, а также стрелять, метать гранаты и проводить разведку.По итогам соревнований первое место заняла сборная команда России, на втором месте – сборная Китая. Военнослужащие из Узбекистана замыкают тройку лидеров.Узбекистан принимает участие в состязании “Саянский марш” во второй раз. В прошлом году команда республики также заняла третье место.В целом на Армескйих международных играх “АРМИ-2021” Узбекистан занял второе место с результатом 4 золотые, 9 серебрянных и 4 бронзовых медали.Военнослужащие Узбекистана участвуют в АрМИ с 2017 года.В 2020 году в республике впервые провели конкурс "Дорожный патруль".В 2021-м узбекские военные продемонстрировали высокий уровень подготовки во всех 24 конкурсах, заняв в командном зачете второе место.На территории Узбекистана прошли два конкурса из программы игр: третий год подряд "Военно-медицинская эстафета" и впервые — "Полевая кухня".Читайте также: Узбекистан готов вновь провести военные конкурсы АрМИ в 2022 году

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военнослужащие, узбекистан