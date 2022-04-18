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Эрдоган попросил: в мечети Мариуполя освободили заложников
Эрдоган попросил: в мечети Мариуполя освободили заложников
Бойцы российского спецназа эвакуировали граждан одной из стран СНГ.
2022-04-18T08:21+0500
2022-04-18T08:21+0500
в мире
реджеп тайип эрдоган
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Российский спецназ провел операцию по освобождению заложников из турецкой мечети в Мариуполе после обращения президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Министерство обороны России.В Приморском районе города на территории турецкой мечети украинские националисты удерживали в качестве заложников граждан одной из стран СНГ.В результате военных действий было уничтожено 29 боевиков, включая иностранных наемников. Территория мечети была деблокирована и взята под контроль российских спецслужб.Читайте также:
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реджеп тайип эрдоган

Эрдоган попросил: в мечети Мариуполя освободили заложников

08:21 18.04.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДорожный знак в районе села Широкино в ДНР
Дорожный знак в районе села Широкино в ДНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Бойцы российского спецназа эвакуировали граждан одной из стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Российский спецназ провел операцию по освобождению заложников из турецкой мечети в Мариуполе после обращения президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В Приморском районе города на территории турецкой мечети украинские националисты удерживали в качестве заложников граждан одной из стран СНГ.
"В результате самоотверженных действий бойцов российского спецназа, мечеть была деблокирована. Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и вывезены в безопасное место", — уточняет ведомство.
В результате военных действий было уничтожено 29 боевиков, включая иностранных наемников. Территория мечети была деблокирована и взята под контроль российских спецслужб.
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