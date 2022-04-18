https://uz.sputniknews.ru/20220418/erdogan-poprosil-v-mecheti-mariupolya-osvobodili-zalojnikov-24036620.html

Эрдоган попросил: в мечети Мариуполя освободили заложников

Эрдоган попросил: в мечети Мариуполя освободили заложников

Бойцы российского спецназа эвакуировали граждан одной из стран СНГ.

2022-04-18T08:21+0500

2022-04-18T08:21+0500

2022-04-18T08:21+0500

в мире

реджеп тайип эрдоган

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Российский спецназ провел операцию по освобождению заложников из турецкой мечети в Мариуполе после обращения президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Министерство обороны России.В Приморском районе города на территории турецкой мечети украинские националисты удерживали в качестве заложников граждан одной из стран СНГ.В результате военных действий было уничтожено 29 боевиков, включая иностранных наемников. Территория мечети была деблокирована и взята под контроль российских спецслужб.Читайте также:

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реджеп тайип эрдоган