Эрдоган попросил: в мечети Мариуполя освободили заложников
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Бойцы российского спецназа эвакуировали граждан одной из стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Российский спецназ провел операцию по освобождению заложников из турецкой мечети в Мариуполе после обращения президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В Приморском районе города на территории турецкой мечети украинские националисты удерживали в качестве заложников граждан одной из стран СНГ.
"В результате самоотверженных действий бойцов российского спецназа, мечеть была деблокирована. Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и вывезены в безопасное место", — уточняет ведомство.
В результате военных действий было уничтожено 29 боевиков, включая иностранных наемников. Территория мечети была деблокирована и взята под контроль российских спецслужб.
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