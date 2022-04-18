https://uz.sputniknews.ru/20220418/inogda-oni-vozvraschayutsya-rossiyskie-nepoljivtsy-edut-domoy-24041285.html

Иногда они возвращаются: российские неполживцы едут домой

Иногда они возвращаются: российские неполживцы едут домой

Пришла весна. Зазеленели озимые. Обратно на родину потянулись вереницы людей, покинувших страну с началом спецоперации на Украине.

2022-04-18T12:38+0500

2022-04-18T12:38+0500

2022-04-18T12:38+0500

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/12/24041259_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_18a4565c072425056b471a1dc79c6db2.jpg

Два месяца назад они уезжали с шумом и треском. Их маленькие уютные бложики переполняли проклятья нам, нашей армии, руководству страны, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Возвращаются они, заметно сбавив тон. По-хорошему, о чем тут говорить? И так все понятно. Однако современный обыватель, страдающий от хронического эксгибиционизма, не может промолчать ни о чем. Надо же и себе и миру как-то пояснить, что все это было. Зачем надо было так забористо ругаться, проклинать все и всех, прощаться навсегда, а потом вдруг — здрасьте, это я.В британской газете Guardian, окормляющей светлоликих эльфов со всего света, вышла большая серия интервью наших возвращенцев. Это печальное и поучительное чтение. "Утраченные иллюзии", версия 2.0.Для начала: наши граждане жутко попали на деньги. Конский ценник на авиабилеты за границу. Сумасшедшие арендные ставки в центрах модной релокации — от Тбилиси до Стамбула, от Дубая до Еревана. Прямой грабеж со стороны банков, где они пытались завести счета, и недобросовестных работодателей, кидавших их с особым цинизмом.Было ли это чем-то неожиданным? Честно говоря, нет. Еще с начала пандемии было хорошо видно, что мировой олигархат под шумок модных кризисов устраивает ажиотажный спрос и дефицит на ровном месте и под это дело быстро грабит миллионы граждан по всему свету. Каждый шок сразу же становился лохотроном. Особенно уязвимую группу представляли как раз "цифровые кочевники" — все эти инфоцыгане, зимовщики, круглосуточные тусовщики, глобальные русские. Их грабили с особым цинизмом.Релокация… Прекрасное слово, не правда ли? Релокация сначала стала модным брендом, предметом престижного потребления, на нее возник ажиотажный спрос. Ну как же. И Ургант уехал. И Галкин с Аллой Борисовной. Антуан Долин туда же. Все побежали и я побежал — а как иначе-то?Ажиотажный спрос спровоцировал бешеный рост цен. Представители креативного класса, сверхпрогрессивные интеллектуалы, свысока взирающие на русское ничтожество, как дети малые попались в банальнейший лохотрон.Нужно ли России возвращать смертную казнь и лишение гражданства >>Невольно напрашивается сравнение с нашими незалежными небратьями. Те с подлинно малороссийской смекалкой ухватились за спецоперацию как за предлог, чтобы беспрепятственно выехать в Европу, раздобыть там ВНЖ и ПМЖ, а также срочно разжиться полным комплектом льгот, бенефитов и прочих ништяков, полагающихся беженцам от Мордора. Наши граждане так не смогли. Они не сумели поднять бабла на релокации. Она их попросту разорила.Тут можно было бы позлорадствовать на тему того, что беды и нищета не должны страшить людей, сражающихся за правое дело. Если уж вы такие борцы за мир, то вполне можете поголодать и пострадать за свои идеалы. Есть, к примеру, такой независимый журналист Джулиан Ассанж. Он действительно по-честному боролся за мир во всем мире. За это он уже десять лет гниет за решеткой.Нельзя, конечно, ждать такого же мужества от простых обывателей, которым та же газета Guardian вложила в голову все их слова и мысли. Это наши граждане, бог с ними. Возможно, неудачный опыт релокации позволит им вернуться в реальность.Проблема в том, что наши граждане, покинув Россию, столкнулись с унижениями, издевательствами и массовым хейтом. Кого-то побили, кого-то отказались обслуживать, кого-то просто обложили по матушке. Никто не смотрел, какие они русские — прогрессивные или не очень, хипстеры или ватники. Били, извините за мой французский, не по паспорту, а по морде.Особенно усердствовали украинцы, но и представители других наций тоже старались не отставать. Это было вдвойне обидно, потому что у себя на родине наши бегунки привыкли жить с убеждением, что они "не такие". Они не поддерживают Путина, не одобряют спецоперацию на Украине, ругают ватников, морщатся, услышав про День Победы. Они все делают правильно. Поставьте им пятерку и дайте вид на жительство в "цивилизованной" стране. Не-а. Облом.Что бы они ни вытворяли, как бы ни старались выписаться из русских, для всех иностранных контрагентов они остаются русскими. И тут возникает философский вопрос, который касается в том числе и тех эмигрантов, кто уже давно переехал и живет на Западе. До каких пределов надо сегодня отрекаться от России? Чего еще сделать, чтобы не били? Не говорить никогда по-русски, ходить исключительно в желто-синих цветах, выучить мову, кричать "Слава Украине"? Что еще? И в какой момент это отречение от родины приведет к отречению от самого себя?Мобилизация в России — не объявлена, но уже идет >>Я читаю неполживого журналиста, бывшего российского подданного, который вполне успешно, как кажется, устроился в Европе, печатается в западной прессе. Он постоянно пишет о том, что и он, и вся его семья испытывают "стыд и вину". Ну, мы все умеем читать между строк. Это не стыд и не вина, какие уж там красивости. Не может человек, давно живущий вне России, отвечать за нашу современную политику. Это просто постоянный отчаянный страх — выгонят с работы, отнимут накопления, заберут, не приведи бог, недвигу. С детьми непонятно что будет. Ужас. И это человек, который десятилетиями нес нам западную повестку, отдался ей весь, без остатка. А тут такое.Минутка юмора. Очень забавно выглядят объяснения светлоликих граждан, почему они вернулись в Россию. Интернет порвал, конечно, "творожок из ..." (тут следует название популярного продуктового сетевого магазина, не будем делать ему рекламу, но творожки там и впрямь отличные).То есть уезжал человек весь такой в мыслях о свободе, "нет войне!", "так жить нельзя!", а вернулся ради творожка с вареньем. Тут, наверное, набегут хейтеры, но, по-моему, это мило.Нигде так не чувствуешь любовь к родной земле, как за границей. Путешествия, особенно длительные, открывают глаза на то, в какой прекрасной на самом деле стране мы живем. Творожок — это тема. Равно как и наши стейки, и сыры, и крымские вина. У нас сегодня просто преизбыток вкусной, здоровой и недорогой при этом еды — товарищ Микоян плакал бы от счастья.Не верите? Ну, съездите на зимовку в какую-нибудь прекрасную страну Юго-Восточной Азии, прогуляйтесь ножками по Лос-Анджелесу, узнаете много интересного. Светлоликие наши граждане тоже не верили. Что ж, хочется надеяться, что релокация добавила им пищи для размышлений.Возможно, это слишком оптимистично, но мне кажется, что по-настоящему думающие люди сумеют сделать выводы из своих ошибок. Релокация оказалась очередным лохотроном, который нам подсунули под флагом модной глобальной повесточки. И вновь все оказалось своей противоположностью.Вместо богатства — сплошное разорение. Вместо прав человека — бесконечная череда унижений. Вместо свободы слова — диктатура жесточайшего, пещерного украинского национализма. И за всю эту красоту надо платить и каяться, каяться и платить нон-стоп.Антироссийская пропаганда в Европе работает на предпоследнем дыхании >>На самом деле это хорошо, что люди едут обратно. "Опыт — сын ошибок трудных", возможно, научит их более бережному отношению к своей стране и своим соотечественникам. Чем черт не шутит, поживет еще такой бегунок на свете и станет совершенно искренним патриотом России.Но вот если обратно поедут лидеры общественного мнения, которые и создали эту тупую моду на релокацию, если они еще попытаются простодушно, как ни в чем ни бывало, вновь подсесть на госбюджет и опять понести в массы глобальную повесточку, этого, мне думается, люди не поймут.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

украина