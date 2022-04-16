https://uz.sputniknews.ru/20220416/mobilizatsiya-v-rossii--ne-obyavlena-no-uje-idet-24018032.html

Мобилизация в России — не объявлена, но уже идет

Мобилизация в России — не объявлена, но уже идет

Стране нужна мобилизация. Потому что мы живем в военное время — боевые действия идут на Украине, а экономическая, идеологическая и геополитическая война идет с Западом как таковым.

2022-04-16T13:43+0500

2022-04-16T13:43+0500

2022-04-16T13:43+0500

колумнисты

украина

запад

война

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Эта война не закончится с окончанием СВО: Запад поставил целью изоляцию и сокрушение России (стыдливо называемое "сменой власти"), а мы — изменение существующего миропорядка, то есть окончательное завершение полутысячелетней эпохи западного господства в мире, пишет колумнист РИА Новости.И хотя изоляция России невозможна, отступать атлантистам уже просто некуда. Ставки подняты до максимума — это видно и по тому, как бездумно и вызывающе они ведут себя по отношению не только к России, но и к Китаю, как будто сознательно подталкивая Пекин к открытой конфронтации. Безумство такой линии поведения с КНР очевидно — оно настолько невыгодно самому Западу, что заставляет задуматься об адекватности лидеров западного мира, не способных реалистично оценить глобальную расстановку сил.Но при всем этом совокупная мощь Запада все еще огромна — и экономическая, и военная, и пропагандистская. Начиная операцию на Украине, мы хорошо отдавали себе отчет в этом — как и в том, что в ответ на нас обрушится вся его мощь, за исключением военной.Никто не мог предугадать хода специальной военной операции — если бы сопротивление украинской армии было сломлено достаточно быстро, то наша конфронтация с Западом в дальнейшем шла бы преимущественно в финансово-экономической плоскости, дополняясь массированной идеологическо-пропагандистской войной.Кадыров опубликовал кадры боёв с "бандеровским отребьем" в Рубежном - видеоОднако боевые действия на Украине затягиваются — и Запад теперь прилагает все усилия для того, чтобы конфликт длился максимально долго, накачивая Украину оружием и подбадривая ее психологически. Поставки вооружений и помощь западными разведданными не могут переломить сам ход боевых действий (к тому же большую часть тяжелой техники Россия уничтожит до того момента, как она поступит к украинским войскам, да и топливный кризис на Украине не за горами), но они могут существенно затянуть время военной операции. Цель которой не отменяема — демилитаризация Украины, то есть лишение ее армии, и денацификация, подразумевающая смену нынешней элиты. Россия не оставит Украину (независимо от того, какого размера она будет) в сфере влияния Запада — ни геополитической, ни военной, ни идеологической.Восстановление единства триединого народа неизбежно произойдет — Россия уже взялась за решение этой задачи, и отказ от нее невозможен. В том числе потому, что это стало бы сильнейшим ударом по Российской Федерации как таковой, народ не понял бы и не поддержал такого отступничества. Народ не сомневается в решимости Владимира Путина идти до конца, но сама власть пока что не торопится призывать всех к осознанию серьезности ситуации.Серьезности — это даже мягко сказано: мы перешли Рубикон, и у нас просто нет обратного пути. Мы вернулись на столбовую дорогу русской истории, и ни повернуть назад, ни свернуть с нее на тропинку двусмысленности и безответственности невозможно без потери России.Поэтому необходимо сказать то, что все давно уже ждут: нам нужна мобилизация. Все для фронта, все для победы? Да, но речь идет в первую очередь даже не об экономике. Тут как раз власти предпринимают самые разнообразные (но еще далеко не все возможные) меры как для стабилизации ситуации (в финансовом секторе и на производстве), так и для замещения выпадающих внешнеэкономических цепочек. Конечно, экономике еще предстоит серьезнейшая перестройка. С форсированным (но продуманным) импортозамещением, с перераспределением, а где надо — и национализацией крупных производств и собственников. Но сейчас очень важна другая мобилизация — нравственная, духовная, идеологическая.Народ понимает, что всех ждут тяжелые испытания. Они уже идут, и одним из них является сам факт боевых действий между двумя братскими народами, гражданская война. Но испытания будут только нарастать — и речь не о том, что будет меньше привычного комфорта или исчезнут связи с Западом: те, кто боялся этого, уже сбежали или готовятся к переезду. Нет, речь о другом — о том, что будет не только рост цен, но и рост тревожности, беспокойства за будущее.Немецкий журналист рассказал, как ВСУ издеваются над пленными"А надо ли было вообще все это начинать? А может, стоит закончить на том, что есть? А правы ли мы вообще, а хватит ли у нас сил? А не закончится ли все это катастрофой?" — подобные сомнения и тревоги мучают многих и будут только нарастать. В этом нет ничего необычного — мы же знаем свою историю и можем вспомнить множество параллелей из прежнего времени, той же Первой мировой. Будут множиться паникеры и провокаторы, будут крики про измену наверху и "все пропало". Все это мы уже проходили в нашей истории. Но все это нужно и можно будет выдержать, потому что при всех сомнениях и терзаниях большинство нашего народа понимает, даже чувствует: нет ничего невозможного в той цели, которую мы себе поставили.Мы, русские, на своей земле, решаем свои проблемы, тяжелейшие проблемы, вызванные расколом единой страны. Да, военным способом, но решаем. И нет такой силы в мире, которая могла бы остановить нас, кроме нас самих. И пока народ понимает справедливость нашего дела, он непобедим. Именно поэтому власть должна говорить о мобилизации, о национальном единстве и солидарности, о собирании всех сил ради победы, о предстоящих испытаниях и том, за что мы боремся, — потому что люди готовы, они понимают всю серьезность переживаемых нами событий.И не беда, что многие представители бизнес- и творческих "элит" провалились, убежали или залегли на дно. Разве у кого-то были надежды на их патриотизм? Такое дезертирство — следствие их происхождения из "веселых" 90-х, времен не просто воровской приватизации госсобственности, но и дерусификации и денационализации элит как таковых. Сейчас даже нет нужды сокрушаться о том, что "как же так можно, почему они убежали, предали?", да и проклинать их уже поздно — все равно все происходящее сейчас неизбежно приведет к тому, что у нас будет новая, действительно национальная элита. А об этих нужно просто забыть и заниматься тем, что гораздо важнее. Мобилизацией, сосредоточением духа, веры в собственные силы, уверенностью в том, что справедливость восторжествует, причем не только в результате победы на фронте, но и в новом устройстве мирной жизни.За террористическую тактику ВСУ в России ответит не только КиевМобилизация — это не выживание, не приспособление к новым трудностям, не призыв потерпеть. Все ровно наоборот: мобилизация не против трудностей и вызовов (их никто не отрицает — более того, к ним нужно готовиться и готовить), а ради строительства сильной и справедливой России. Мобилизация опирается на фундаментальные качества нашего народа — на стремление жить по правде, солидарность (общинность), чувство товарищества и братства, беззаветную стойкость. Нет сил, мощнее этих, никакие политконструкты и пропагандистские ухищрения и близко не сравнятся с ними. Только обращаясь к глубинным качествам нашего народа, мы пройдем через все испытания и выйдем из них обновленными, честными с самими собой, едиными и сильными. У нас просто нет другого пути — и эта мобилизация уже идет.

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2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

украина, запад, война