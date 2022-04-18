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https://uz.sputniknews.ru/20220418/k-rossiyskomu-analogu-swift-prisoedinilis-52-organizatsii-24044173.html
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 банка
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 банка
Глава Центробанка заявила, что зарубежные организации продолжают присоединяться к российской системе финансовых сообщений.
2022-04-18T13:26+0500
2022-04-18T13:46+0500
центробанк россии
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банки
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ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Уже 52 международных банка присоединились к российскому аналогу системы передачи финансовых сообщений SWIFT. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.Напомним, после начала специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине Евросоюз ввел санкции против России. В частности, от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT отключили ряд банков, таких как ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.В конце марта Россия объявила о завершении разработки собственной платформы международных банковских переводов - системы передачи финансовых сообщений (СПФС) для расчета в национальных валютах.Читайте также: Трансграничные переводы выросли благодаря мигрантам — инфографика
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центробанк россии, банки

К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 банка

13:26 18.04.2022 (обновлено: 13:46 18.04.2022)
© SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.04.2022
© SWIFT
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Глава Центробанка заявила, что зарубежные организации продолжают присоединяться к российской системе финансовых сообщений.
ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Уже 52 международных банка присоединились к российскому аналогу системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.
Напомним, после начала специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине Евросоюз ввел санкции против России. В частности, от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT отключили ряд банков, таких как ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
В конце марта Россия объявила о завершении разработки собственной платформы международных банковских переводов - системы передачи финансовых сообщений (СПФС) для расчета в национальных валютах.
Читайте также: Трансграничные переводы выросли благодаря мигрантам — инфографика
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