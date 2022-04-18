https://uz.sputniknews.ru/20220418/transgranichnye-perevody-vyrosli-blagodarya-migrantam--foto-24040963.html

Трансграничные переводы выросли благодаря мигрантам — фото

Трансграничные переводы выросли благодаря мигрантам — фото

Основа переводов из-за границы в Узбекистан — это деньги мигрантов.

2022-04-18T12:00+0500

2022-04-18T12:00+0500

2022-04-18T12:00+0500

экономика

узбекистан

мигранты

денежные переводы

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В первом квартале 2022 года денежные переводы из-за рубежа в Узбекистан составили $1,47 млрд, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Центробанк.Коммерческие банки купили у физических лиц в январе-марте $2,11 млрд (38%), а продали за тот же период $1,73 млрд (69%) .Напомним, миграционные потоки играют важную роль для экономики республики. Например, в 2020-м узбекистанские мигранты отправили на родину денежные переводы на сумму более $6 млрд. А по данным российского Центробанка, несмотря на продолжающуюся пандемию из России в Узбекистан, только за первые шесть месяцев прошлого года личными переводами было отправлено около $2 млрд.Согласно отчету Всемирного банка, в 2021-м объем денежных переводов трудовых мигрантов в странах с низким и средним уровнем дохода увеличился на 7,3% — он достиг $589 млрд.Отмечается, что денежные переводы в странах Центральной Азии являются крупнейшим источником внешнего финансирования.Читайте также:Видео: какие перемены нужны экономике Узбекистана – экспертСколько денег переведут узбекские мигранты в 2021 году — отчет

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узбекистан, мигранты, денежные переводы