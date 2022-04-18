https://uz.sputniknews.ru/20220418/kazaxstanskie-chinovniki-smogut-vykupat-podarki-24052926.html

Казахстанские чиновники смогут выкупать подарки

Казахстанские чиновники смогут выкупать подарки

Понравившийся подарок госслужащий сможет забрать себе, уплатив за него деньги в государственную казну.

2022-04-18T18:39+0500

2022-04-18T18:39+0500

2022-04-18T18:39+0500

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казахстан

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подарки

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Госслужащие Казахстана могут оставлять подарки себе, заплатив за них деньги. На сайте информационно-правовой системы нормативно-правовых актов Казахстана появилось постановление правительства от 11 апреля 2022 года. Изменения коснулись "Некоторых вопросов учета, хранения, оценки и дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным основаниям" от 26 июля 2002 года № 833. В этот раздел входят подарки, ранее врученные госслужащим. Теперь их можно будет выкупать по договору купли-продажи, но с согласования вышестоящего руководства. Стоимость презента будет определяться законом "Об оценочной деятельности в Казахстане"."Выкуп подарка осуществляется по договору купли-продажи между уполномоченным органом и лицом, сдавшим подарок, в течение семи календарных дней со дня получения уполномоченным органом уведомления от лица, получившего подарок", – говорится в постановлении.Получить подарок назад можно только после полной оплаты и по акту приема-передачи.Постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов 11 апреля 2022 года. Оно уже вступило в силу.Напомним, ранее казахстанским чиновникам законодательно было запрещено принимать любые подарки.

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казахстан, чиновники, подарки