https://uz.sputniknews.ru/20220418/orkestr-pod-upravleniem-dirijera-iz-uzbekistana-ispolnil-v-parije-russkuyu-muzyku-24045813.html

Оркестр под управлением дирижера из Узбекистана исполнил в Париже русскую музыку

Оркестр под управлением дирижера из Узбекистана исполнил в Париже русскую музыку

Оркестр исполнил произведения Чайковского и Римского-Корсакова.

2022-04-18T14:52+0500

2022-04-18T14:52+0500

2022-04-18T15:47+0500

культура

узбекистан

париж

музыка

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Страсбургский филармонический оркестр под управлением дирижера из Узбекистана Азиза Шохакимова исполнил в Париже произведения русских композиторов Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова, сообщает информационное агентство "Дуне" узбекистанского МИД.По данным агентства, в фестивальном зале Французского радио в Париже состоялся концерт Страсбургского филармонического оркестра под управлением 34-летнего узбекистанца Азиза Шохакимова с участием Национального оркестра Франции."Оркестр исполнил произведения П.И.Чайковского "Симфония №4", Н.Римского-Корсакова –"Испанское каприччио", а также концерт-фортепиано французского композитора М.Равеля", – говорится в сообщении.Концерт, который также транслировался в режиме реального времени по каналу France Musique, слушали свыше тысячи человек, отмечает издание.Шохакимов возглавил Страсбургский филармонический оркестр в 2021 году. Он также является музыкальным руководителем Филармонического оркестра турецкого Текфена и главным приглашенным дирижером Миланского симфонического оркестра.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Из афиш исчезают произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещаются русские писатели и их книги.Читайте также:Гаспарян: зачем мир объявил войну Пушкину и всей русской культуре — видеоОтмены русской культуры стало недостаточно. Пришло время ее грабежа

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