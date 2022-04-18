https://uz.sputniknews.ru/20220418/pasxalnaya-vypechka-sdobnoe-testo-kotoroe-ne-soxnet-24032625.html

Пасхальная выпечка: сдобное тесто, которое не сохнет

Пасхальная выпечка: сдобное тесто, которое не сохнет

Кроме традиционных куличей, на Пасху принято печь сдобу - пирожки и булочки с разнообразными начинками. Предлагаем вам рецепт теста, которое всегда получается - а пирожки из него долго не черствеют.

2022-04-18T07:00+0500

2022-04-18T07:00+0500

2022-04-18T07:00+0500

это интересно

рецепт

пирог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/11/24032586_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_4f83cace503be509dccb1061ae589abd.jpg

Пасха - конец Великого поста, светлый праздник, когда стол должен ломиться от угощений. Кроме традиционных куличей, крашеных яиц и творожной пасхи, хозяйки пекут разнообразную сдобу: пироги, булочки, хворост...Этот рецепт дрожжевого теста прост в приготовлении и всегда получается отлично. А пирожки по этому рецепту мягкие и воздушные, подолгу не черствеют, сохраняя вкус и аромат.Ингредиенты: молоко теплое - 1 ст.дрожжи сухие - 1 ч.л.сахар - 4 ст.л.мука- 600 г.яйцо - 1 шт.соль - 1 ч.л.подсолнечное масло - 1 ст.Приготовление:Сначала приготовьте опару: в теплом молоке разведите дрожжи, добавьте сахар и 8 ст.л. муки. Тщательно перемешайте, накройте полотенцем или пленкой и поставьте в теплое место на 30 минут.Когда опара подойтет, взбейте яйцо с солью, влейте в опару. Добавляя попеременно понемногу муку и подсолнечное масло, замесите мягкое тесто. Тесто смажьте остатками подсолнечного масла, накройте и поставьте в теплое место еще на 30-60 минут. Увеличившееся тесто обомните, сформируйте пирожки, накройте полотенцем и оставьте еще на 30 минут. Затем смажьте яичным желтком и выпекайте до золотистого цвета.Приятного аппетита!Читайте также: Как приготовить творожную пасху - легкий рецепт: видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт, пирог