https://uz.sputniknews.ru/20220418/pochemu-v-tashkente-zakryli-dorogu-naprotiv-rynka-kuylyuk-24037836.html
В Ташкенте закрыли дорогу напротив рынка "Куйлюк": с чем это связано
В Ташкенте закрыли дорогу напротив рынка "Куйлюк": с чем это связано
В хокимияте извинились за неудобства и порекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями.
2022-04-18T09:57+0500
2022-04-18T09:57+0500
2022-04-18T10:46+0500
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ташкент
рынок
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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Ташкенте ограничили движение на участке кольцевой автомобильной дороги напротив продуктового рынка "Куйлюк".Как отметили в хокимияте, это связано со строительством нового моста.В столичной администрации предупредили, что временно закрыты будут следующие участки:В городской администрации извинились за неудобства и рекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями. Ранее в хокимияте опубликовали список дорог Ташкента, которые будут отремонтированы в ближайшее время.
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ташкент, рынок
В Ташкенте закрыли дорогу напротив рынка "Куйлюк": с чем это связано
09:57 18.04.2022 (обновлено: 10:46 18.04.2022)
В хокимияте извинились за неудобства и порекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями.
ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Ташкенте ограничили движение на участке кольцевой автомобильной дороги напротив продуктового рынка "Куйлюк".
Как отметили
в хокимияте, это связано со строительством нового моста.
В столичной администрации предупредили, что временно закрыты будут следующие участки:
две из четырех полос протяженностью 200 метров по направлению ТКАД "Кумарик-Рохат" перед входом на "Куйлик";
одна полоса длиной в 50 метров по направлению TКАД "Рохат-Кумарик" перед ТРК "Компас".
В городской администрации извинились за неудобства и рекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями.
Ранее в хокимияте опубликовали
список дорог Ташкента, которые будут отремонтированы в ближайшее время.