https://uz.sputniknews.ru/20220418/pochemu-v-tashkente-zakryli-dorogu-naprotiv-rynka-kuylyuk-24037836.html

В Ташкенте закрыли дорогу напротив рынка "Куйлюк": с чем это связано

В Ташкенте закрыли дорогу напротив рынка "Куйлюк": с чем это связано

В хокимияте извинились за неудобства и порекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями.

2022-04-18T09:57+0500

2022-04-18T09:57+0500

2022-04-18T10:46+0500

общество

ташкент

рынок

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Ташкенте ограничили движение на участке кольцевой автомобильной дороги напротив продуктового рынка "Куйлюк".Как отметили в хокимияте, это связано со строительством нового моста.В столичной администрации предупредили, что временно закрыты будут следующие участки:В городской администрации извинились за неудобства и рекомендовали автомобилистам пользоваться объездными путями. Ранее в хокимияте опубликовали список дорог Ташкента, которые будут отремонтированы в ближайшее время.

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ташкент, рынок