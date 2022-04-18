https://uz.sputniknews.ru/20220418/rossiya-vyderjala-sanktsionnoe-davlenie--putin-24055048.html

Россия выдержала санкционное давление – Путин

Россия выдержала санкционное давление – Путин

По словам российского лидера, Западу не удалось расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране.

2022-04-18T19:42+0500

2022-04-18T19:42+0500

2022-04-18T19:42+0500

россия

владимир путин

санкции

запад

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ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Стратегия экономического блицкрига западных стран провалилась. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с членами правительства РФ, сообщает РИА Новости.Путин подчеркнул, что Россия выдержала беспрецедентное санкционное давление западных стран, которые с помощью санкций хотели расшатать финансово-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах.Мало того, курс рубля уже вернулся к уровню начала февраля, что объясняется объективно сильным платежным балансом. В первом квартале этого года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, и это исторический максимум.Инфляция также стабилизируется, однако за последние полтора месяца потребительские цены в России выросли на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию инфляция составила 17,5%. В связи с этим президент поручил правительству поддержать россиян и помочь им справиться с инфляционной волной.Президент также подчеркнул необходимость поддержать отечественных предпринимателей, на которых сказались ограничения, введенные недружественными странами. В частности, нужно ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран-партнеров.Читайте также: Лукашенко сравнил деятельность западных дипломатов в Беларуси с фашизмом

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владимир путин, санкции, запад